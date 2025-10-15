Osservazioni della Fed Collins sulla politica monetaria e l'economia statunitense🏛️L'EURUSD guadagna lo 0,2%

Punti chiave Susan Collins della Fed segnala un altro taglio dei tassi di 25 punti base

Il mercato del lavoro statunitense in indebolimento desta preoccupazione

L’EURUSD guadagna lo 0,2% oggi, superando 1,16

Susan Collins, membro della Fed, ha segnalato che la banca centrale dovrà tagliare i tassi per sostenere il mercato del lavoro in indebolimento nel Paese. Tuttavia, Collins ritiene che l’occupazione migliorerà in futuro. Ecco il dettaglio delle sue dichiarazioni: Fed – Collins Forse un ulteriore allentamento di 25 pb potrebbe essere appropriato.

I rischi per il mercato del lavoro suggeriscono che è necessario un ulteriore allentamento.

Le misure di fiducia dei consumatori non sono particolarmente forti, e la fiducia non è stato il miglior indicatore dei consumi.

Mi aspetto che l’occupazione migliori nel lungo periodo.

Ho sempre previsto che i dazi avrebbero impiegato del tempo per riflettersi sull’economia.

L’inflazione resta una priorità.

Il tasso di crescita dell’occupazione di equilibrio potrebbe aggirarsi intorno a 40.000 al mese.

I rischi al ribasso per il mercato del lavoro sono probabilmente aumentati.

È prudente normalizzare ulteriormente i tassi nel 2025.

Con il diminuire dell’incertezza, ci si aspetta un aumento dell’occupazione.

Prevediamo un ulteriore aumento relativamente modesto della disoccupazione.

La politica rimarrebbe restrittiva anche con un maggiore allentamento.

I rischi inflazionistici sono diventati più contenuti, ma i dazi continueranno a spingere i prezzi verso l’alto.

L’inflazione dovrebbe iniziare a diminuire con l’attenuarsi dell’impatto dei dazi.

I rischi al ribasso per il mercato del lavoro sono aumentati.

Condizioni finanziarie favorevoli sosterranno le famiglie.

Ci si aspetta ulteriore crescita, lieve aumento della disoccupazione, inflazione elevata.

La politica non è su un percorso prestabilito; ci sono scenari che manterrebbero i tassi stabili.

Sembra “prudente” tagliare ulteriormente i tassi dati i minori rischi inflazionistici e le preoccupazioni sul mercato del lavoro. Guardando la coppia EURUSD, possiamo osservare un pattern a “doppio minimo”, che potrebbe indicare che i rialzisti stanno prendendo il controllo per superare la zona di resistenza dell’EMA200 (linea rossa). Fonte: xStation5

