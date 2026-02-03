Palantir dopo i guadagni: un altro trimestre, un altro record

Un’altra earnings call di uno degli attori principali della rivoluzione IA, Palantir, ha sostenuto il suo forte slancio fino ad oggi e ha registrato nuovi record. Nel pre-market, le azioni della società segnano un rialzo di oltre il 10%. Le aspettative per i risultati erano elevate, ma l’azienda è riuscita a raggiungerle o superarle in tutte le categorie chiave. Su base trimestrale (Q4 2025): L’ EPS è salito a 0,25 USD contro i 0,23 attesi, con una crescita di oltre il 40% trimestre su trimestre e del 78% anno su anno.

I ricavi hanno seguito un andamento simile, salendo a 1,41 miliardi USD, superando le aspettative di 1,32 miliardi USD. Si tratta di una crescita di quasi il 30% trimestre su trimestre e del 72% anno su anno.

L’ utile netto è aumentato a 609 milioni USD.

Il portafoglio clienti appare solido. L’azienda mantiene una diversificazione tra clienti commerciali e governativi . In entrambi i segmenti, la crescita ha superato i 500 milioni USD, sebbene il segmento commerciale sia cresciuto in modo più marcato nell’ultimo trimestre.

Su base annua, i ricavi hanno raggiunto 4,47 miliardi USD, superando le proprie stime di 4,4 miliardi USD. Le previsioni per il prossimo anno sono fissate tra 7,18 e 7,19 miliardi USD. Nonostante un deterioramento dell’immagine degli Stati Uniti sul palcoscenico internazionale, l’azienda è riuscita a superare le aspettative degli analisti per le vendite internazionali. Nel 2025, la società ha assicurato contratti per 730 milioni USD al di fuori degli USA. Uno dei contratti più rilevanti è un accordo da 328 milioni USD destinato a supportare le operazioni del Ministero della Difesa del Regno Unito. Utilizzando i dati di Bloomberg Finance, un grafico comparativo (prezzo delle azioni vs. rapporto tra EPS effettivo e atteso) indica che il prezzo delle azioni sta chiaramente rimanendo indietro rispetto alla crescita per la prima volta dalla fase di consolidamento nel Q1 2025. Allo stesso tempo, l’azienda continua a mostrare sorprese sugli utili costantemente positive. A titolo di chiusura, vale la pena citare un recente articolo del Wall Street Journal, in cui gli autori osservano che nessuna azienda nella storia del mercato statunitense ha raggiunto valutazioni così elevate con questo livello di vendite. Ma, allo stesso tempo, è difficile trovare un’azienda sul mercato in grado di garantire una crescita del 15–25% ogni trimestre per 2 anni.

