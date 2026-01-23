Panoramica del mercato: gli indici PMI plasmano i mercati europei🚨

La settimana si chiude prevalentemente in territorio negativo per i mercati europei. I future sulla maggior parte degli indici mostrano lievi ribassi: il francese FRA40 arretra dello 0,1%, lo spagnolo SPA35 perde lo 0,2% e anche l’italiano ITA40 è in calo. In controtendenza, i future sul tedesco DE40 salgono dello 0,2%, mentre l’UK100 registra un modesto progresso.

Oggi in Europa sono stati pubblicati diversi dati macroeconomici rilevanti, con le principali economie del continente e l’area euro che hanno diffuso le letture preliminari degli indici PMI.

Francia: l’attività del settore privato è diminuita a gennaio, con il PMI composito sceso a 48,6, principalmente a causa della debolezza dei servizi (47,9). La produzione industriale è invece salita a 51 e la fiducia delle imprese ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 16 mesi.

Germania: l'attività economica è aumentata a gennaio, con il PMI composito a 52,5, sostenuto dai servizi (53,3) e da un rimbalzo dell'industria (48,7). I nuovi ordini sono in crescita, mentre l'occupazione è in calo e i costi e i prezzi alla produzione risultano in aumento.

Area euro: l'attività del settore privato ha continuato a espandersi a gennaio, con il PMI composito sopra quota 50, sostenuto dai servizi (51,9) e dalla produzione industriale (49,4). La fiducia delle imprese è migliorata, nonostante il calo dell'occupazione e le crescenti pressioni sui costi.

Regno Unito: l'attività del settore privato ha accelerato a gennaio, con il PMI composito salito a 53,9, trainato soprattutto dai servizi (54,3) e dall'industria (51,6). I nuovi ordini sono in aumento, ma le imprese continuano a limitare le assunzioni e a fronteggiare pressioni sui costi. Le vendite al dettaglio di dicembre sono cresciute dello 0,4% su base mensile, superando le attese, principalmente grazie alla forza delle vendite online, segnalando un miglioramento del sentiment dei consumatori. Su base annua, le vendite sono aumentate del 2,5%, il ritmo più forte da aprile, sebbene il quarto trimestre resti debole e i livelli di vendita siano ancora inferiori a quelli pre-pandemia.

Francia – aggiornamento politico: il governo francese ha superato un voto di sfiducia sul bilancio 2026, con il Primo Ministro intenzionato a far passare la parte relativa alla spesa facendo ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione.

Metalli preziosi: prosegue un andamento misto, con l'oro in calo di circa lo 0,2% a 4.920 dollari l'oncia, mentre l'argento sale di circa il 3%, testando quota 99 dollari l'oncia.

Criptovalute: il sentiment resta contrastato, con Bitcoin in lieve calo dello 0,1% ed Ethereum in flessione dello 0,2%.

il sentiment resta contrastato, con Bitcoin in lieve calo dello 0,1% ed Ethereum in flessione dello 0,2%. Intel: Intel ha riportato solidi risultati per il quarto trimestre 2025, con ricavi pari a 13,7 miliardi di dollari e un EPS di 0,15 dollari, superiori alle attese degli analisti, oltre a una crescita annua del 9% nel segmento Data Center e AI. Tuttavia, gli investitori hanno reagito con cautela, concentrandosi su una guidance debole per il primo trimestre 2026, sulle pressioni sui costi e sui rischi di esecuzione, fattori che hanno portato a una fase di vendite e a un peggioramento del sentiment di mercato. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

