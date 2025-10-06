Paralisi in Francia: nuovo capitolo di turbolenze politiche

Il Primo Ministro francese Sébastien Lecornu si è dimesso nel bel mezzo di una crisi politica in intensificazione, solo un giorno dopo che il Presidente Emmanuel Macron aveva annunciato la nuova composizione del governo e meno di un mese dall’inizio del suo mandato. Si tratta del terzo Primo Ministro a perdere il proprio incarico a causa dell’incapacità di far approvare riforme chiave in un parlamento frammentato. Gli eventi hanno scosso profondamente i mercati finanziari francesi e acceso un acceso dibattito politico interno. Lecornu diventa così il Primo Ministro francese con il mandato più breve della storia, evidenziando l’elevata incertezza che grava sul futuro della nazione.

Motivi delle dimissioni di Lecornu

Lecornu ha presentato le dimissioni meno di 24 ore dopo che Macron aveva annunciato un governo in cui la maggior parte delle posizioni era occupata da politici dei precedenti gabinetti. La decisione ha suscitato ampie critiche da parte dell’opposizione, che si aspettava un reale cambiamento. Nella sua dichiarazione, l’ex Premier ha citato la crescente polarizzazione politica e l’impossibilità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Ha evidenziato la difficoltà di far approvare un bilancio che preveda tagli alla spesa e aumenti fiscali impopolari — misure richieste da Bruxelles di fronte al più grande deficit dell’Eurozona.

Reazioni politiche e sociali

Le dimissioni di Lecornu hanno immediatamente scatenato un’ondata di reazioni all’interno dell’establishment politico francese. Il leader socialista Olivier Faure ha affermato che il blocco di Macron si stava disintegrando e che il governo aveva perso legittimità.

Figure chiave dell’opposizione, tra cui Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon, hanno chiesto lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale e hanno persino suggerito l’impeachment del Presidente. Jordan Bardella, del partito di destra Rassemblement National, ha dichiarato apertamente che il ripristino della stabilità è possibile solo attraverso elezioni parlamentari anticipate.

Reazioni dei mercati finanziari

La partenza del Primo Ministro ha colpito immediatamente i mercati francesi. L’indice CAC 40 è sceso fino al 2% oggi, con i titoli bancari tra i più colpiti. Anche l’euro si è deprezzato fino a 1,1650 $ circa.

I rendimenti dei titoli di Stato francesi sono aumentati, con lo spread rispetto ai Bund tedeschi che si è ampliato fino a 86 punti base (bps) — il livello più alto dallo scorso dicembre/gennaio. Gli economisti avvertono sempre più che il tumulto politico complicherà ulteriormente le negoziazioni sul bilancio, potenzialmente causando un aumento del deficit più rapido rispetto alle previsioni.

Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato francesi e tedeschi evidenzia una crescente incertezza. Fonte: Bloomberg Finance LP

Le banche francesi sono le più in perdita. Solo poche società dell'indice CAC 40 registrano oggi un andamento positivo. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Nonostante un ampio mercato rialzista per le attività finanziarie globali, il mercato francese rimane debole, una tendenza legata all'annuncio delle elezioni anticipate nel giugno 2024. Fonte: Bloomberg Finance LP

Prospettive Future

Il governo ha tempo fino al 13 ottobre per presentare l’intero progetto di legge di bilancio. Questa ultima dimissione del Primo Ministro approfondisce la crisi politica, rendendo lo scenario di elezioni parlamentari anticipate un tema sempre più frequente nei commenti politici e nelle analisi di mercato.

Nelle prossime settimane, la mancanza di una chiara direzione politica e di fiducia degli investitori sarà il fattore più significativo nel determinare il futuro economico e politico della Francia.

La situazione si riflette anche nel contesto europeo più ampio, come evidenziato dalla coppia EUR/USD. Oggi il cambio ha testato la zona di 1,1650 $, il livello più basso dal 25 settembre. Se questo supporto cruciale venisse violato, la coppia potrebbe dirigersi verso i minimi di fine agosto, aumentando ulteriormente la pressione sulla Banca Centrale Europea (BCE) affinché consideri nuovi tagli dei tassi di interesse. Attualmente, il mercato prezza solo poche percentuali di possibilità di un taglio dei tassi BCE entro fine anno e non più del 30% di probabilità di un taglio nel periodo di previsione attuale.