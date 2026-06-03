🚩 Petrolio in rialzo del 2% a causa delle tensioni in Medio Oriente; Inditex in forte rialzo nonostante la debolezza delle borse europee

I futures sul petrolio registrano un rialzo di quasi il 2%, penalizzando il sentiment di rischio sui mercati azionari. Il DE40 tedesco perde circa lo 0,8%, mentre lo SPA45 spagnolo si distingue positivamente con un guadagno dello 0,8%, sostenuto da un rally di quasi il 6% delle azioni di Inditex, il colosso della moda proprietario del marchio Zara. Dopo la pubblicazione dei dati PMI europei, l’attenzione degli investitori si sposta ora sul rapporto ADP sull’occupazione privata negli Stati Uniti (ore 14:15 italiane) e sull’ISM Servizi (ore 16:00 italiane). Principali driver di mercato L’escalation delle tensioni in Medio Oriente ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio, anche se le perdite dei mercati azionari sono state in parte contenute dopo che Donald Trump ha dichiarato che i colloqui con l’Iran sarebbero ancora in corso. I settori più sensibili ai costi energetici restano sotto pressione, con Lufthansa e Air France in calo di circa il 2%. Tra i peggiori comparti figura quello automobilistico: il settore auto europeo perde circa l’1,5%, contribuendo alla debolezza del mercato tedesco. Il comparto retail guida invece i rialzi settoriali con un progresso di circa il 2%, sovraperformando tutti i principali settori grazie ai solidi risultati di Inditex. Nonostante ciò, l’Euro Stoxx 50 rimane in calo di circa lo 0,35%. I PMI europei sorprendono positivamente Le letture finali dei PMI hanno superato le aspettative del mercato, in particolare nell’Area Euro, dove sia il PMI dei servizi sia il PMI composito hanno registrato valori superiori alle stime. Tuttavia, tutti gli indicatori restano sotto la soglia dei 50 punti, segnalando che l’attività economica continua a contrarsi, sebbene a un ritmo più moderato rispetto a quanto previsto in precedenza. PMI Servizi Germania (finale): 48,1 (atteso 47,8; precedente 47,8)

PMI Composito Germania (finale): 48,8 (atteso 48,6; precedente 48,6)

PMI Composito Area Euro (finale): 48,5 (atteso 47,5; precedente 47,5)

PMI Servizi Area Euro (finale): 47,7 (atteso 46,4; precedente 46,4) Source: xStation5 Fonte: xStation5 Risultati solidi di Inditex spingono il titolo al rialzo Inditex ha sorpreso positivamente il mercato con una forte accelerazione delle vendite dopo la fine del primo trimestre. Le vendite a cambi costanti sono aumentate dell’11,5% su base annua tra il 1° maggio e il 1° giugno, segnando una netta accelerazione rispetto alla crescita dell’8,8% registrata nel primo trimestre. La reazione del mercato è stata decisamente positiva, con il titolo in rialzo di quasi il 6%, poiché gli investitori hanno interpretato questi dati come un segnale di domanda dei consumatori resiliente, nonostante un contesto di spesa più difficile. I risultati del primo trimestre hanno confermato la solidità del modello di business dell’azienda: Ricavi in aumento del 5,8% a 8,7 miliardi di euro

Utile netto in crescita del 5,4% a 1,4 miliardi di euro

Margine lordo in aumento del 6,9% a 5,4 miliardi di euro

Margine lordo migliorato di 67 punti base al 61,2%

EBITDA in crescita del 7,3% a 2,6 miliardi di euro, superiore alla crescita dei ricavi Il bilancio rimane estremamente solido. Inditex ha chiuso il trimestre con 10,8 miliardi di euro di cassa netta e nessun debito finanziario, offrendo ampia flessibilità per investimenti futuri e ritorni agli azionisti. Anche la gestione delle scorte resta disciplinata: le rimanenze sono aumentate solo dell’1% su base annua, a 3,81 miliardi di euro, indicando un buon turnover dei prodotti e un rischio limitato di svalutazioni. La società continua a investire nella crescita e nell’efficienza, prevedendo circa 2,3 miliardi di euro di capex nel 2026, destinati all’ottimizzazione dei negozi, agli investimenti tecnologici e allo sviluppo delle piattaforme online. La superficie di vendita dovrebbe aumentare di circa il 5% quest’anno. Il principale rischio resta legato ai venti contrari valutari. Il management prevede che le variazioni dei cambi possano avere un impatto negativo di circa l’1% sulle vendite del 2026, anche se la dinamica operativa di fondo rimane solida. I risultati di Inditex hanno inoltre sostenuto il sentiment dell’intero settore dell’abbigliamento, con il titolo H&M in rialzo dopo la pubblicazione, rafforzando la fiducia degli investitori nel retail moda europeo. ITX.ES (intervallo D1) Fonte: xStation5

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