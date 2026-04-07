Petrolio punta i massimi

Petrolio a 115 dollari al barile, punta i massimi visti nel mese di marzo. I mercati azionari potrebbero affrontare una settimana tecnica dove potrebbe non esserci una direzionalitá precisa. Il focus principale della settimana é l'inflazione Usa in uscita venerdí e prevista al 3,3%.

Petrolio verso nuovi massimi?

La dinamica tecnica del petrolio risulta essere molto simile a quella del 2022. Come nello scenario della guerra russo-ucraina, il petrolio ebbe un forte rialzo di circa il 100% per poi crollare di circa un -30% segnando al contempo i massimi per i mesi successivi. Questo stesso movimento potremmo ipotizzarlo per la situazione attuale dove il petrolio ha replicato lo stesso movimento del 2022 ma su una scala temporale piú corta, ossia il movimento é stato piú veloce, soprattutto il movimento ribassista. Al momento quindi l'attenzione é massima sui movimenti rialzisti attuali in quanto ci troviamo molto vicino ai massimi dello scorso mese, massimi dai quali potremmo vedere dei ribassi importanti. Attualmente la situazione tecnica é rialzista e non troviamo alcun segnale ribassista neanche nel breve termine.

Lo Yen comanda il Forex

Attenzione anche a UsdJpy che si trova molto vicino i 160, livelli giá testati nei giorni scorsi senza vedere peró movimenti violenti al ribasso. Il mercato continua a vendere Yen mettendo pressione alla BoJ che potrebbe di fatto difendere la valuta domestica contro il dollaro, valuta con cui si prezzano materie prime che sono fondamentali per il Giappone. Importare petrolio con un dollaro cosí forte e uno yen cosí debole é sicuramente un problema per il Giappone, oltre ovviamente al fatto che la Boj si ritrova con i tassi di interesse allo 0,75% e una valuta che vale poco. Al momento quindi la situazione tecnica non vede forti segnali ribassisti per UsdJpy anche se su base settimanale la situazione sembra propensa per un ribasso.

Azionario in "pausa"

Mercati azionari in pausa dalla direzionalitá. Dopo qualche giorno di rimbalzo tecnico i mercati sembrano essere pronti ad affrontare un periodo in cui potrebbe non esserci una direzionalitá precisa e l'andamento generale potrebbe essere caratterizzato dalla sola volatilitá. In pratica mercati volatili ma senza direzione precisa, una condizione normale in un mercato con un Vix alto e con una dinamica dei prezzi fortemente ribassista nel lungo termine, una pausa é piú che normale a queste condizioni.