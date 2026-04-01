PMI dell'Eurozona più forte del previsto 📈 EURUSD guadagna terreno

PMI manifatturiero – Europa | Marzo 2026

Eurozona: 51,6 (previsione: 51,4; precedente: 51,4)

Germania: 52,2 (previsione: 51,7; precedente: 51,7)

Italia: 51,3 (previsione: 50,9; precedente: 50,6)

Francia: 50,0 (previsione: 50,2; precedente: 50,2)

Svizzera: 53,3 (previsione: 47,0; precedente: 47,4)

Spagna: 48,7 (previsione: 50,4; precedente: 50,0)

Svezia: 56,3 (precedente: 56,1)

Polonia: 48,7 (previsione: 47,2; precedente: 47,1)

I dati PMI di marzo per il settore manifatturiero europeo hanno fornito nel complesso sorprese positive, anche se il quadro generale rimane misto. L’eurozona nel suo insieme ha registrato un valore di 51,6, superiore sia alle attese sia al mese precedente, segnalando una continua espansione del settore manifatturiero. La sorpresa più evidente è arrivata dalla Svizzera, con un dato di 53,3 contro attese di appena 47,0 — una delle deviazioni positive dal consenso più ampie mai registrate. La Germania rafforza il suo ruolo di motore dell’industria europea, con 52,2 e un chiaro superamento delle previsioni, suggerendo che la maggiore economia della regione stia uscendo da un prolungato periodo di debolezza.

Sul lato negativo, la Spagna ha deluso scendendo sotto la soglia di 50 (48,7 contro 50,4 atteso), indicando una contrazione dell’attività manifatturiera dopo un mese di crescita. La Polonia ha registrato un miglioramento moderato a 48,7, superando le attese (47,2), ma resta in territorio di contrazione — segnando un ulteriore mese sotto il livello 50. Nel complesso, i dati hanno un tono moderatamente positivo per l’euro, anche se la chiara divergenza tra le economie core e la periferia potrebbe complicare una valutazione unitaria delle condizioni dell’eurozona da parte della BCE.

Fonte: xStation