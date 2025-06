Prezzi Case Usa, prima discesa dal 2022

Powell al Congresso Mercati estremamente rialzisti sulla fine potenziale della guerra, il tutto mentre Powell risponde alle domande del Congresso. Nessuna domanda particolare, tutto incentrato sui tassi e sulle future mosse della Fed, domande alle quali Powell ha dato sempre la stessa risposta. Ieri é uscito un dato interessante, quello dei prezzi delle case il cui indice vede un calo per la prima volta dal 2022. I prezzi delle case scendono, questo dovrebbe far riflettere circa l'andamento dell'inflazione in Usa e sul possibile rallentamento della domanda dell'immobiliare, ma al momento non abbiamo null'altro se non questo primo dato. Per oggi si attende di nuovo Powell al Congresso, nessun market mover di rilievo per la giornata.

Indice dei prezzi delle case Usa e i cali evidenziati in giallo - Fonte: TradingView.com - FHFA



MERCATI AZIONARI ESTREMAMENTE RIALZISTI. PER QUANTO?



Mercati tutti improntati al rialzo, soprattutto i mercati americani che ritornano in estrema positivitá da inizio anno con rendimenti compresi tra il 3% e il 5% in Year-to-date ad eccezione del Russell2000 che rimane negativo. I mercati europei, seppur con dinamiche mensili ancora negative, sono estremamente positivi da inizio anno, come ad esempio il Dax che registra una performance vicina al 20% e giá superiore al rendimento del 2024. Qui non vediamo segnali di rallentamento, il trend di recupero visto nelle scorse settimane sta proseguendo e non vediamo altri segnali palesi di ribasso. Fino a prova contraria il trend rimane rialzista. Il Nikkei nella nottata di oggi prova il rialzo e testa i massimi visti nel corso degli scorsi giorni, questo é l'indice che potrebbe essere decisivo per il trend di lungo dei mercati azionari, cosí come é stato per lo scorso anno in quanto é l'indice azionario con la dinamica tecnica piú "debole".



PETROLIO AL RIBASSO. VIX ANCORA ALTO



Petrolio prosegue il ribasso, il trend di lungo vince contro le classiche convinzioni secondo cui a conflitto globale corrisponde un rialzo del prezzo del petrolio, convinzione che si avvera ma non sempre, la tecnica vince sempre e i movimenti visti negli ultimi due giorni di negoziazione ne sono la prova. Il petrolio rimane ribassista di lungo, a pesare su questo andamento ci sono sicuramente le stime circa il Pil Usa che di fatto é stato rivisto in negativo e questo potrebbe avere una ricaduta anche su tutte le altre economie. Il Vix rimane ancora alto seppure in calo rispetto agli scorsi giorni, siamo ancora al di sopra dei 16 pertanto siamo ancora all'interno del bear market del 2022



