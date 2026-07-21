Mercati in recupero dai minimi e tasso di disoccupazione Uk stabile al 4,9%, unico dato fondamentale della giornata dal punto di vista macro per la lettura della delicata situazione degli Uk.
Recupero dai minimi. Mercati ancora tecnici
Mercati in recupero con il Nikkei che sale sul cash di circa un 3% dopo la riapertura delle negoziazioni, un recupero prettamente tecnico che di fatto non cambia la situazione generale. I mercati infatti hanno un'impostazione di base che rimane ribassista nel breve, questo sia su Nikkei che Nasdaq che sono i mercati che stanno cedendo di piú e che forniscono i segnali di debolezza piú evidenti. Sicuramente importante sará la volatilitá attesa sulle prossime trimestrali e sulla Bce, eventi che potrebbero di fatto smuovere la situazione attuale dal punto di vista tecnico e che concentrerá quindi l'attenzione degli operatori nella giornata di giovedí. Per il momento quindi si attende che i mercati facciano il loro corso, che si vada a creare un pattern di continuazione del ribasso nel corso dei prossimi due giorni cosi da verificare effettivamente la fase di debolezza in atto.
Disoccupazione UK stabile al 4,9%
Era inizialmente prevista al 5% la disoccupazione Uk, ma il dato esce stabile al 4,9%, un dato che ancora non smuove assolutamente una situazione macro che risulta bloccata. Nessun rialzo della disoccupazione, nessun calo, tutto stabile come vediamo anche in Usa e in Europa, economie che necessitano di uno scossone dal punto di vista macro se vogliamo vedere le banche centrali agire sui tassi. L'inflazione uscirá domani, questa prevista in leggero ribasso, altro dato importante per la lettura della situazione Uk.
Mercati bloccati
Stiamo vedendo una situazione tecnica effettivamente particolare, una sorta di fase di stallo dei mercati. Da una parte il cambio UsdJpy, con uno yen che dai minimi del 1986 sembra non voler muoversi seppur con una BoJ pronta ad intervenire. Il mercato dei cambi é quindi bloccato, EurUsd rimane fermo sugli stessi livelli oramai da settimane cosí come Oro e Argento che rimangono da 5 settimane sugli stessi livelli senza trovare spunti per tentare di rimbalzare. Il petrolio tenta di risalire ma la sua dinamica rimane prettamente ribassista su base mensile, probabilmente quelli che vediamo sono solamente rimbalzi tecnici dovuti essenzialmente al tocco dei 70 dollari nel corso delle scorse settimane. I mercati azionari risultano in stallo con Nikkei e Nasdaq, i piú forti, che perdono forza mentre inidici come Dow Jones e Dax tentano di scendere ma con poca incisivitá.
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