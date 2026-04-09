Recupero dei Mercati

- Forti Rialzi dell'azionario dopo la tregua di Trump
- UsdJpy, ottima dinamica di lungo termine verso il basso
- Petrolio, ribasso fortissimo. Addio ai 150 dollari
- Forti Rialzi dell'azionario dopo la tregua di Trump
- UsdJpy, ottima dinamica di lungo termine verso il basso
- Petrolio, ribasso fortissimo. Addio ai 150 dollari
Fortissimi i recuperi di ieri dei mercati azionari, recuperi che hanno influito anche sul mercato obbligazionario dei titoli di Stato e sul deprezzamento del dollaro. Attenzione, queste oscillazioni non cambiano assolutamente il panorama attuale dal punto di vista macroeconomico, infatti si attendono ancora i dati relativi all'inflazione Usa in uscita venerdí per trarre le prime conclusioni in merito all'influenza dei prezzi del petrolio sull'inflazione.
Recupero, ma nulla é cambiato
Una o piú settimane di recupero da parte dei mercati azionari non cambiano assolutamente la situazione tecnica di base dove vediamo delle dinamiche mensili assolutamente negative e che di fatto ci suggeriscono come i mercati azionari abbiano iniziato a girarsi al ribasso nel lungo termine. I movimenti che stiamo vedendo sono dettati solo ed esclusivamente dalla forte volatilitá strutturale che abbiamo sui mercati da qualche settimana a questa parte, i forti rialzi possono essere seguiti da ribassi altrettanto importanti, questo su tutti i timeframe. Questo é un clima ideale per i trader intraday, piú difficile per i gestori che dovranno aggiustare i portafogli per via dell'aumento della volatilitá. Il Nikkei perde sul cash circa un -0,8% dopo i forti rialzi di ieri, oggi potremmo assistere a dei test di massimi di breve che potrebbero farsi sentire fino alla giornata di domani quando si chiuderá la settimana di negoziazione.
Primi segnali su UsdJpy
Ottimo il ribasso di ieri di UsdJpy che torna a ridosso dei 158, livelli comunque ancora elevati per questo cambio. Molto interessante la dinamica che si sta formando su base settimanale con i massimi compresi tra 159,50 e 160 ben venduti nel corso delle ultime settimane, livelli che di fatto stanno facendo da apripista per un eventuale movimento ribassista di lungo. Questa dinamica tecnica é molto interessante anche per gli altri cambi come EurUsd e GbpUsd che di fatto seguirebbero le vendite di UsdJpy a lungo termine. Le vendite su UsdJpy potrebbero avere ovviamente una forte influenza anche sui titoli di Stato, con un ribasso dei rendimenti a lungo termine sui titoli di Stato europei e americani.
Petrolio, addio ai 150 dollari
Il ribasso della giornata di ieri é stato talmente pesante che la dinamica settimanale sembra essersi girata al ribasso. L'area compresa tra i 115 dollari e i 120 dollari é stata venduta per ben due volte nell'arco di 1 mese, ed entrambe le volte il ribasso é stato violentissimo. Nel primo caso il ribasso é stato di oltre il 30% mentre nel caso di ieri parliamo di un ribasso del -20% da massimo a minimo, movimenti assolutamente di rilievo per la dinamica di lungo termine. Con queste premesse sará difficile vedere i famigerati 150 dollari pronosticati inizialmente da molti analisti, per il momento ancora alla finestra, si sta replicando la dinamica vista nel 2022.
Ulteriore aumento delle scorte di petrolio, calo delle riserve di carburante
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L'oro sale del 2% a fronte dell'indebolimento del dollaro statunitense 📈
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