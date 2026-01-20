Renault torna nel settore della difesa

Come annunciato dal management, il Gruppo Renault tornerà a far parte dei produttori di armamenti europei. Il settore automobilistico europeo è sotto pressione da molti anni a causa di fattori macroeconomici avversi, e Renault non fa eccezione. La società francese sta comunque performando in modo relativamente migliore rispetto ad altri costruttori europei. Nel 2024 ha registrato un margine operativo record del 7,6% e ricavi pari a 56 miliardi di euro. Le stime per il 2025 indicano un rallentamento della crescita dei ricavi e un lieve calo dei margini. La situazione difficile del settore continua quindi a pesare sull’azienda — il management ha forse individuato una strada per far uscire valutazioni e risultati da una fase di stagnazione? Il portafoglio del gruppo è già fortemente diversificato. Renault produce autovetture in quasi tutti i segmenti, veicoli commerciali, camion, oltre a un’ampia gamma di batterie e sistemi di trazione elettrica. A questi prodotti dovrebbero ora aggiungersi anche i droni a marchio “Chorus”. Non tutti i dettagli del nuovo contratto sono stati resi pubblici, il che suggerisce che l’accordo possa avere una rilevanza strategica per il Ministero delle Forze Armate francese. Le prime consegne dei droni all’esercito francese sono previste per metà 2026. Se l’azienda rispetterà le aspettative, potrebbe assicurarsi un contratto decennale da 1 miliardo di euro. Le intese preliminari indicano un obiettivo di produzione di 600 droni al mese, pari a circa 7.000 unità l’anno. In base a un contratto da 1 miliardo di euro, ciò implicherebbe un prezzo unitario di circa 13.000–14.000 euro. Dal punto di vista dei ricavi, questi numeri non sono particolarmente rilevanti, ma considerando che i sistemi d’arma presentano spesso margini 3–4 volte superiori rispetto alle automobili, il contratto potrebbe incrementare in modo sensibile la redditività della società. Questa diversificazione evidenzia chiaramente la trasformazione strutturale in atto nell’industria europea e nell’economia nel suo complesso. RNO.FR (timeframe D1) Le valutazioni dell'azienda hanno attraversato un periodo difficile, difendendo di recente nuovamente la soglia dei 30 euro. La sola notizia della sua espansione ha alimentato un rialzo di oltre il 4%. Si tratta solo di un rimbalzo temporaneo o potrebbe rivelarsi un'inversione di tendenza? Fonte: xStation5

