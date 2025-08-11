Rheinmetall perde il 4% durante il vertice Trump-Putin e le probabilità di un cessate il fuoco in Ucraina 📉

Le azioni del principale produttore tedesco di difesa Rheinmetall (RHM.DE) — produttore di proiettili d’artiglieria da 155 mm e veicoli militari — sono oggi in calo di quasi il 4%, estendendo un trend ribassista a breve termine e arretrando di circa il 20% rispetto ai massimi storici di 1.850 € per azione. La società di difesa ha recentemente riportato utili inferiori alle alte aspettative del mercato, mentre la sua valutazione — secondo i tradizionali parametri del settore industriale — rimane estremamente elevata, riflettendo l’ottimismo degli investitori sui contratti futuri e su un solido portafoglio ordini.

La prospettiva di pace in Ucraina e di un cessate il fuoco sta drenando slancio dai titoli del settore difesa e spostando capitali verso altri settori di mercato, anche se le possibilità di una tregua restano incerte. La Russia probabilmente continuerà a negoziare da una posizione di forza, chiedendo porzioni significative dell’Ucraina orientale. L’Europa, invece, intende sostenere l’indipendenza ucraina e si prevede che sarà “più difficile” da trattare per la Russia nelle negoziazioni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Rheinmetall rimane un attore chiave nell’industria della difesa europea, ma data la sua valutazione molto alta, qualsiasi notizia legata alla pace in Europa potrebbe pesare fortemente sul sentiment. Allo stesso modo, non è chiaro se l’industria pesante e la spesa per la difesa resteranno a livelli elevati qualora, dopo una potenziale “pace” in Ucraina, la Russia abbandonasse per un periodo indefinito un atteggiamento “escalationista”. Il prezzo delle azioni è sceso sotto le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, mentre la EMA200 a 1.300 € suggerisce la possibilità di un ulteriore ritracciamento di circa il 15% in uno scenario di test estremo della forza del trend — un trend in atto dall’inverno 2022. Fonte: xStation5

