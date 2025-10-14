Ribasso Nikkei

Punti chiave - Nikkei in forte calo sulle tensioni tra Usa e Cina



- Oro e Argento segnano nuovi Record



- Ritorno al Rialzo delle Obbligazioni?



- Taglio dei Tassi Fed sempre piú probabile



- Oggi atteso discorso di Powell

Forte calo del Nikkei con una performance negativa di oltre il -2,5%, un calo che avviene dopo una giornata di recupero dovuto principalmente ad un rimbalzo tecnico, la volatilitá potrebbe essere aumentata strutturalmente da venerdí. Nel frattempo oro e argento segnano nuovi record nella notte, proseguendo la dinamica positiva di ben 9 settimane consecutive al rialzo. I tagli dei tassi si fanno sempre piú certi, le probabilitá di un taglio a fine e mese e di un altro a dicembre superano ora il 90%.



MERCATI DI NUOVO VOLATILI?



La giornata di venerdí apre nuovi interrogativi circa l'andamento attuale dei mercati. Il forte ribassoi ha visto ovviamente un aumento strutturale della volatilitá che é tornata protagonista in queste ore di negoziazione, elemento fondamentale all'interno di un contesto di incertezza dovuto alle classiche tensioni geopolitiche e commerciali, amplificate dallo shutdown e dall'assenza di dati macro in uscita. Mercati azionari sui massimi insieme a volatilitá elevata, un mix letale per i rialzi di lungo termine, una combinazione che costringe gli operatori ad osservare in modo attento le dinamiche dei prezzi sui massimi, livelli dai quali ora potremmo attenderci delle vendite importanti a livello tecnico. Il ribasso di questa notte del Nikkei sta confermando la dinamica di vendita almeno nel breve, quest'ultima potrebbe essere confermata da un ipotetico movimento ribassista sia da parte dell'Europa che degli Usa. Oggi atteso Powell alle 18:20 dove parlerá dell'outlook economico e della politica monetaria al NABE di Philadelphia.



ORO E ARGENTO DA RECORD, ATTENZIONE ALLA DINAMICA SETTIMANALE



Nella notte prosegue anche il rialzo di Oro e Argento che proseguono la loro dinamica rialzista di lungo periodo. Facciamo molta attenzione a questi rialzi in quanto non abbiamo alcun segnale ribassista e alcun segno di cedimento, una condizione non proprio ottimale considerando che sono ben 9 settimane consecutive che assistiamo ai rialzi di questi metalli, condizione statistica alquanto rara. Siamo sui massimi assoluti, con 9 settimane consecutive al rialzo, in completa assenza di segnali ribassisti di breve, la probabilitá di vedere movimenti violenti al ribasso potrebbe essere molto elevata in queste condizioni, ma stiamo parlando pur di sempre di movimenti intraday.



RITORNO DELLE OBBLIGAZIONI



In questo contesto le obbligazioni governative potrebbero beneficiare della spinta al ribasso dei mercati azionari, visti ora come troppo rischiosi considerate le quotazioni. Al momento possiamo dire che la giornata di venerdí e di ieri hanno contribuito all'acquisto delle obbligazioni con un ritorno al ribasso dei rendimenti. Oggi riapre il mercato obbligazionario Usa nel quale si attende l'aumento dello spread tra il 2 e il 10 anni Usa, condizione essenziale per valutare se la Fed potrebbe tagliare i tassi oltre quanto giá pronosticato. In questo contesto le probabilitá di taglio dei tassi aumentano per la prossima riunione e si avvicinano al 99%, mentre per dicembre la probabilitá é al 93,8%, in pratica i tagli dei tassi sono certi. Attenzione, quando finirá lo shutdown usciranno in massa i dati del mercato del lavoro, dati che potrebbero spingere la Fed a tagliare ulteriormente qualora dovessero essere particolarmente negativi.

