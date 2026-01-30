Trimestrale ottima per Apple che segna un nuovo record di fatturato, oro e argento crollano nella notte. Mercati azionari pronti a chiudere il mese sui massimi.
Ribasso Oro e Argento, pesa la liquiditá
Forte ribasso per oro e argento che tornano rispettivamente in area 5100 e 105 dollari l'oncia, un ribasso dovuto principalmente alla questione liquiditá. L'aumento recente della volatilitá, ha portato domanda e offerta ad incontrarsi su livelli di prezzo sempre piú distanti tra loro comportando cosí il mercato ad essere meno liquido. Questa minor liquiditá comporta oscillazioni maggori e nel caso dei ribassi questo comporta ad un estensione degli stessi, i quali portano a problemi nella gestione del rischio e all'esaurimento dei margini di negoziazione. Questa condizione, la stessa dei flash crash di mercato, é una condizione che potrebbe ripetersi ulteriormente su oro e argento nel corso delle prossime settimane. Al momento l'oro perde il -10% dai massimi, l'argento il -15%.
Grafico orario dell'argento e il ribasso dai massimi tra ieri e oggi - Fonte: XStation
Trimestrale Apple ottima
Ottima la trimestrale di Apple con il fatturato record a 143,8 miliardi di dollari, vendite di iPhone alle stelle e ottima ripresa delle vendite in Cina. Nessuna criticitá, la trimestrale di Apple é ottima e lato fondamentale possiamo dire tranquillamente che al momento é stata la trimestrale piú sorprendente in positivo rispetto a quelle viste fino ad ora. La crescita inoltre é oltre le medie storiche, andando a proiettare questo risultato nell'intero anno, potremmo tranquillamente vedere Apple superare i 500 miliardi di dollari di fatturato, numeri incredibili. Il problema per Apple peró é di natura tecnica, infatti i prezzi salgono dopo la trimestrale ma si fermano proprio a ridosso dei minimi mensili di novembre e dicembre, livelli che servono ad Apple per proseguire eventualmente il trend ribassista in atto. Al momento la dinamica dei prezzi rimane ribassista su base mensile, la chiusura di oggi sará decisiva.
Petrolio verso l'inversione?
Attenzione all'inversione tecnica del petrolio che sembra voler puntare in alto. Dopo mesi di ribassi e di un trend palesemente discendente, il petrolio Wti sembra propenso all'inversione rialzista su base mensile. I prezzi infatti stanno chiudendo ben al di sopra dei massimi di ottobre e si apprestano a chiudere sopra quelli di settembre, un forte segnale rialzista a livello tecnico. Questa situazione porterebbe il petrolio a poter rivedere i 70 dollari al barile e puntare i 72 nel breve. Attenzione peró alla dinamica settimanale che risulta particolarmente tirata al rialzo con ben 6 settimane consecutive, una vera e propria eccezione statistica per il petrolio che non vede una configurazione simile dal 2023.
