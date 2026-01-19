Ribasso sui Dazi in Europa

Punti chiave Mercati Usa chiusi

Dazi al 10% per 8 paesi europei?

Argento e Oro, nuovi massimi

Dax e Stoxx50 in forte negativitá in pre-apertura

Ribasso interessante per i mercati europei prima dell'apertura del cash sui timori di nuovi dazi per l'Europa per la questione Groenlandia. Oggi mercati Usa saranno chiusi per la giornata di Martin Luther King, mercati che riapriranno domani e che vedranno l'uscita della trimestrale di Netflix. Oggi l'inflazione europea e l'inflazione canadese in uscita. Dazi in Europa e Dax che scende Minaccia di dazi per 8 paesi europei a partire dal 1 febbraio a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Olanda, Uk e Finlandia. Inoltre se non si troverá un'intesa entro giungo, i dazi saliranno al 25%, una mossa che di fatto mette sotto tensione i mercati azionari europei. Al momento infatti il Dax si ritrova a perdere oltre il -1% giá prima dell'apertura delle contrattazioni, ribasso che sta coinvolgendo anche Eurostoxx50 che perde circa il -1,10%. Il ribasso si é datto sentire anche marginalmente sui mercati asiatici con un Nikkei che é arrivato a perdere anche il -1,3% per poi recuperare successivamente. Per il momento mercati assolutamente negativi sulle voci di dazi all'Europa, i mercati Usa rimarranno chiusi per festivitá e riapriranno nella giornata di domani. Argento e Oro, nuovi massimi Nuovi massimi nella notte per argento e oro che si portano rispettivamente sopra 94,1 e 4690 dollari per oncia. I rialzi proseguono e non sembrano avere fine, la situazione tecnica peró inizia a pesare sull'argento che presenta delle dinamiche settimanali altamente volatili, tipiche di fasi seguite da forti ribassi tecnici. L'oro si comporta in modo diverso, la sua volatilitá é strutturalmente minore, pertanto eventuali contraccolpi dell'oro potrebbero essere di minore entitá rispetto a quelli che si potrebbero vedere sull'argento. Per il momento nessun segnale ribassista, la situazione tecnica rimane rialzista e pericolosamente volatile.

Nuovi massimi dell'argento raggiunti nella notte - Fonte: XStation Fine settimana interessante Sará una settimana comunque interessante per i mercati che vedranno l'uscita dei dati sul Pil Usa e del Pce nella giornata di giovedí, inoltre venerdí avremo la Bank of Japan che dovrá prendere una decisione in merito ai tassi di interesse, decisione che probabilmente vedrá dei tassi fermi allo 0,75% secondo quanto stimato dagli operatori. Staremo a vedere come si comporterá UsdJpy a ridosso di questa riunione, la situazione é molto interessante da punto di vista macro e tecnico.

