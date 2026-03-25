Rimbalzo Tecnico

Punti chiave Forte rimbalzo dei Nikkei e possibile rimbalzo dei mercati azionari

Titoli di Stato, torneranno i rendimenti al ribasso?

Inflazione Uk al 3%, stabile e in linea con le stime

I livelli tecnici dei mercati azionari sono molto interessanti per un rimbalzo di breve, nel frattempo i titoli di Stato vedono dei rendimenti ancora alti ma che potrebbero scendere per via di fondamentali al momento slegati dalle quotazioni. Titoli di Stato verso rendimenti in discesa? Vedere un Gilt al 5%, un Btp al 4% potrebbe risultare anomalo se pensiamo che i tassi di interesse e le inflazioni di riferimento si trovano su livelli piú bassi. Il mercato nel corso delle scorse settimane ha visto sicuramente un rialzo delle aspettative relative all'inflazione, al punto tale da pensare a rialzi dei tassi di interesse, uno scenario altamente improbabile al momento in quanto non sappiamo l'effetto dell'aumento del prezzo del petrolio sull'inflazione. Le banche centrali potrebbero alzare i tassi solamente in presenza di livelli di inflazione molto alti, livelli che ancora non possiamo assolutamente valutare in quanto ad un aumento del prezzo del petrolio potrebbe corrispondere anche una sfiducia dei consumatori e delle imprese che comporta un ribasso della domanda generale, condizione che fa diminuire fortemente l'inflazione andando cosí a compensare l'effetto del rialzo del prezzo del petrolio. Consideriamo anche che i mercati azionari e i mercati obbligazionari vanno nella stessa direzione da inizio marzo, ne consegue che ad un rimbalzo dell'azionario potrebbe corrispondere un rimbalzo del mercato obbligazionario. Rimbalzo dei mercati azionari? I livelli tecnici che vediamo ora sono ottimali per un rimbalzo di breve su tutti i mercati azionari, un rimbalzo che potrebbe comunque non incidere in maniera definitiva sull'andamento ribassista che oramai é divenuto strutturale. Nikkei sul cash sale di oltre il 2,5%, nella serata di ieri forte rialzo anche degli americani verso la chiusura di sessione, vedremo oggi se questo rimbalzo di breve sará di fatto strutturale con i mercati europei. Le condizioni per un rimbalzo ci sono, attendiamo anche un consguente ritorno della volatilitá del Vix verso 20, livelli comunque alti nel lungo termine e che determinano la dinamica di lungo termine ribassista dei mercati azionari che si trovano ancora in uno scenario risk-off Petrolio ancora al ribasso Manca ancora tempo per parlare di ribasso del petrolio, ma di fatto fa ancora fatica a trovare i 100 dollari al barile, siamo infatti a ridosso dei 90 dollari oramai da qualche giorno. Ricordiamo la dinamica vista nel 2022, una dinamica molto simile a quella attuale dove il petrolio raggiunse un massimo che fu poi il massimo per i mesi successivi. In questo caso abbiamo area 120 dollari come area di massimo di riferimento, al momento siamo lontani e la dinamica tecnica fa fatica a ritrovare quei livelli. Ovviamente dobbiamo aspettare diverse settimane prima di decretare la fine del rialzo del petrolio, ma al momento possiamo dire che la dinamica tecnica sembra non puntare i 150 o i 200 dollari come inizialmente ipotizzato da alcuni operatori. Inflazione Giappone e UK Ieri l'inflazione in Giappone di febbraio esce a 1,3%, in linea con le stime. Stamani é stata la volta dell'inflazione UK uscita al 3%, anch'essa in linea con le stime. Ricordiamo che a febbraio il prezzo del petrolio era arrivato ai 68 dollari, una salita del 22% da dicembre che di fatto non abbiamo visto su questi dati dell'inflazione. Questa é una buona indicazione per quanto riguarda quello che potremmo aspettarci in futuro dai prossimi dati sui prezzi. Al momento il rialzo del prezzo del petrolio coinciderebbe con un calo dei consumi e una minor domanda delle imprese, pertanto lo shock esogeno del petrolio potrebbe essere compensato dalla struttura della domanda interna.

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