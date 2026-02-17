Risultati BHP, mercato del rame e correzione KGHM. Cosa c'è da sapere

BHP Group ha ancora una volta dimostrato di essere in piena trasformazione strategica, con il rame che diventa la principale fonte di profitti dell’azienda. I risultati del primo semestre dell’esercizio fiscale 2026, chiuso il 31 dicembre 2025, hanno evidenziato traguardi record: l’utile ha raggiunto 6,2 miliardi di dollari, in aumento del 22% su base annua, mentre il segmento del rame ha rappresentato oltre la metà dell’EBITDA totale del gruppo, arrivando a 8 miliardi di dollari, con un incremento del 59%. Questo successo riflette sia il miglioramento della produttività nelle principali miniere, come Escondida, sia l’integrazione positiva delle acquisizioni, tra cui OZ Minerals e la joint venture Vicuna, in un contesto di prezzi globali del rame ai massimi storici.
Inoltre, BHP ha concluso il più grande accordo di silver streaming nella storia dell’azienda con Wheaton Precious Metals, del valore di 4,3 miliardi di dollari, permettendo di trasformare oggi una parte dei futuri ricavi derivanti dall’argento in liquidità. Questo accordo rappresenta un esempio di gestione efficace del portafoglio di asset. I proventi saranno utilizzati per sviluppare progetti nel rame e nel potassio, oltre a fornire ritorni agli azionisti, il tutto con rischi minimi e senza aumentare il debito dell’azienda.
Le prospettive per il mercato del rame restano solide, con fondamentali strutturali che continuano a sostenere la domanda. I principali megatrend, tra cui la crescita della mobilità elettrica, delle energie rinnovabili, delle infrastrutture digitali e dei data center, continuano a trainare la richiesta del metallo. Allo stesso tempo, vincoli dell’offerta, costi di produzione elevati e fattori geopolitici mantengono i prezzi del rame alti, favorendo aziende come BHP nella generazione di profitti e nel finanziamento di ulteriori investimenti.
In Polonia, la situazione è leggermente diversa. Le azioni di KGHM Polska Miedź hanno recentemente subito una correzione, principalmente a causa del calo dei prezzi globali del rame. Oltre ai fattori fondamentali, anche questioni politiche e gestionali, tra cui cambi nel consiglio di amministrazione e il licenziamento del CEO e del vice-CEO, hanno contribuito alla volatilità del mercato. Sebbene questi fattori aumentino la pressione a breve termine sul titolo, generalmente non incidono sui fondamentali a lungo termine dell’azienda. Nonostante questi disturbi temporanei, KGHM resta un’azienda stabile.
La correzione attuale delle azioni KGHM riflette tendenze più ampie nelle fluttuazioni del prezzo del rame e l’elevata volatilità legata a fattori aziendali. La storia mostra che i periodi di aggiustamento dei prezzi fanno parte del ciclo naturale delle materie prime e spesso coincidono con cambiamenti nell’ambiente macroeconomico. Rispetto ai player globali come BHP, emerge chiaramente quanto siano importanti la struttura del portafoglio e la flessibilità finanziaria durante periodi di maggiore incertezza.
I risultati di BHP confermano l’importanza crescente del segmento rame nella struttura dei profitti del gruppo, mentre argento e altri asset vengono utilizzati per ottimizzare il portafoglio e gestire i flussi di cassa. Nel caso di KGHM, la correzione osservata è coerente con le fluttuazioni globali dei prezzi del rame e con fattori organizzativi locali. Nel settore delle materie prime, il valore a lungo termine delle aziende resta strettamente legato al ciclo delle commodity e alla capacità di generare flussi di cassa stabili.
