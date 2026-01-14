Sentiment contrastante in Europa, cali sugli indici statunitensi

Il sentiment di mercato rimane contrastato nelle ore pomeridiane. Gli indici europei non si muovono in un’unica direzione. La Svizzera guida i rialzi, con i contratti sull’SUI20 in aumento dello 0,5%. Il CAC40 francese e l’FTSE italiano mostrano una performance moderatamente positiva, con i contratti che limitano la crescita allo 0,2%. In ritardo risultano il DAX e il WIG20, con i rispettivi contratti in calo dello 0,4% e dello 0,9%.

Si osservano ribassi piuttosto marcati nei contratti sugli indici statunitensi. Il contratto sul Dow Jones arretra dello 0,3%, quelli sul Nasdaq 100 scendono dello 0,5% e i contratti sull’S&P 500 perdono lo 0,4%.

Molti analisti segnalano l’aumento delle tensioni geopolitiche, che potrebbero rappresentare un rischio per le azioni europee e per il mercato delle materie prime. La disputa sulla Groenlandia esercita ulteriore pressione sulle valutazioni degli asset europei, mentre le proteste in Iran potrebbero sostenere i prezzi di petrolio e gas.

A livello settoriale, le società legate ai servizi pubblici, alla sanità e al comparto minerario (principalmente metalli preziosi e industriali) appaiono relativamente forti nella giornata odierna. Peggiori le performance dei settori media e immobiliare.

Nel mercato delle materie prime si registrano aumenti evidenti del petrolio e dei metalli industriali. Il petrolio sale di oltre l’1% in un contesto di incertezza legato a una possibile intervento degli Stati Uniti in Iran. Il nichel guadagna il 2,5%. Movimenti rialzisti ancora più marcati si osservano nel comparto dei metalli preziosi: l’argento avanza di quasi il 6% e, per la prima volta sul mercato COMEX, supera il livello di 90 dollari l’oncia.

A Madrid è intervenuto oggi uno dei membri della BCE, Luis de Guindos, che ha sottolineato i rischi per la crescita in Europa derivanti dal rinvio degli investimenti da parte delle imprese, sullo sfondo dell’aumento dei rischi geopolitici.

Negli Stati Uniti è stata un’altra giornata ricca di dati macroeconomici rilevanti. L’indice dei prezzi alla produzione (PPI) è risultato in linea con le attese di mercato: su base annua si è attestato al 3%, mentre su base mensile la lettura è stata dello 0,1%. Le vendite al dettaglio hanno leggermente superato le aspettative, crescendo dello 0,6% a novembre; su base annua si è registrato un rallentamento dal 3,47% al 3,3%.

Nel corso della giornata interverranno anche i membri della Fed Paulson, Williams e Kashkari. Più tardi saranno diffusi anche i dati sulle scorte di petrolio negli Stati Uniti.

Sul mercato valutario si osserva una fase di stabilizzazione della coppia EUR/USD intorno al livello di 1,1650. Yen e sterlina risultano le valute che guadagnano di più contro il dollaro.

Ha inizio la stagione delle trimestrali per le banche statunitensi. Bank of America si colloca leggermente al di sopra del consensus. Wells Fargo e Citigroup superano le attese in termini di utile per azione (EPS), ma deludono il mercato sul fronte dei ricavi. Citigroup registra lievi rialzi prima dell’avvio delle contrattazioni in reazione ai risultati, mentre Wells Fargo e Bank of America perdono circa il 2%.

Le azioni BP sono in calo dopo l’annuncio di una svalutazione fino a 5 miliardi di sterline nel quarto trimestre, principalmente nelle attività legate alla transizione energetica.

La società farmaceutica Novo Nordisk segnala la disponibilità a operazioni di M&A aggressive nel settore dell’obesità dopo aver perso la gara per Metsera.

Il gruppo cinese Alibaba guadagna quasi il 3% sulle aspettative legate all’evento Qwen, sullo sfondo di una forte crescita delle società tecnologiche asiatiche.

La compagnia aerea Ryanair intende limitare i voli verso l’Europa a causa di una nuova tassa. La società ha inoltre respinto l’offerta di Starlink per la fornitura di internet a bordo dei propri aeromobili.

