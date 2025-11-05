Shutdown piú lungo della storia USA

- Shutdown, é il piú lungo della storia
- Amd trimestrale ottima ma crollo in afterhours del -4,5%
- Mercati, ribasso tecnico alla ricerca di supporti
- Shutdown, é il piú lungo della storia
- Amd trimestrale ottima ma crollo in afterhours del -4,5%
- Mercati, ribasso tecnico alla ricerca di supporti
SHUTDOWN DA RECORD. COME SI MUOVONO I MERCATI?
Preannunciata giá diversi giorni fa, la rottura del record era oramai scontata per via della mancanza totale di segnali che possano effettivamente porre fine a questo periodo in cui troviamo la totale assenza di dati macroeconomici. In questo contesto quindi i mercati risultano particolarmente tecnici, ossia i movimenti sono dettati semplicemente dagli scambi sui prezzi e null'altro. Il mercato risulta privo di stimoli esterni, condizione che potrebbe essere un male a lungoi termine in quanto la fine dello shutdown poi rivelerá i dati macro che inevitabilmente muoveranno di nuovo i prezzi, probabilmente anche in modo violento. Per il momento si attende la fine di questo periodo.
AMD OTTIMA
Q3 da record per Amd con ricavi a 9,2 miliardi di dollari (+36% su base annuale) con utile operativo a 1,3 miliardi di dollari e un margine lordo al 52%. Il segmento data center cresce del 22% e incide per 4,3 miliardi di dollari sul fatturato con una crescita su base annua del 22%. Client e Gaming incide per 4 miliardi di dollari con una crescita incredibile su base annua del 73%. Cresce l'interesse per l'IA e per Amd che stringe partnership strategiche con OpenAi, Oracle, Aws, Cisco, IBM e molte altre realtá, pertanto il prossimo futuro potrebbe essere molto interessante. Il titolo peró perde oltre il -4,5% nelle contrattazioni afterhours
Sessione afterhours di Amd con il ribasso del -4,5% - Fonte: TradingView.com
MERCATI TECNICI, ALLA RICERCA DI SUPPORTI
Ieri un ribasso tecnico che si poteva tranquillamente attendere vista la dinamica assolutamente rialzista dei mercati. Un ribasso doveroso che é proseguito questa notte in Asia con il Nikkei che perde oltre il -2,5%. Un ribasso che va alla ricerca di supporti di breve, ossia livelli che possano far ripartire le quotazioni verso l'alto alla ricerca di altri livelli da scambiare per, eventualmente, proseguire questa tendenza di indebolimento. Ricordiamo che i mercati azionari sono saliti per 7 mesi consecutivi, con performance comprese tra il 50% e il 70%, soprattutto si tratta di Giappone e Usa. Pertanto risulta normale vedere delle fasi di indebolimento della struttura rialzista, una normale conseguenza dei forti movimenti rialzisti. Nel caso del grafico, vediamo un Nasdaq che é andato alla ricerca di una zona supportiva coincidente con i massimi della settimana del 6 ottobre.
Nasdaq su base giornaliera alla ricerca dei supporti di breve - Fonte: XStation
Il CAD guadagna terreno grazie ai solidi dati del mercato del lavoro canadese 💡
US OPEN: il mercato prolunga il calo a fine settimana
Shutdown prolungato 🚨
Live Mercati in Sintesi
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.