Shutdown piú lungo della storia USA

Trimestrale di AMD buona, oramai nessuna novitá lato trimestrali tech che in linea di massima continuano ad uscire con risultati ottimi. Nel frattempo quello attuale é lo shutdown piú lungo della storia con 36 giorni di fermo delle attivitá governative non essenziali. I mercati nel frattempo si dimostrano molto tecnici e vanno alla ricerca di supporti di breve in quello che ieri é stato un ritracciamento.Preannunciata giá diversi giorni fa, la rottura del record era oramai scontata per via della mancanza totale di segnali che possano effettivamente porre fine a questo periodo in cui troviamo la totale assenza di dati macroeconomici. In questo contesto quindi i mercati risultano particolarmente tecnici, ossia i movimenti sono dettati semplicemente dagli scambi sui prezzi e null'altro. Il mercato risulta privo di stimoli esterni, condizione che potrebbe essere un male a lungoi termine in quanto la fine dello shutdown poi rivelerá i dati macro che inevitabilmente muoveranno di nuovo i prezzi, probabilmente anche in modo violento. Per il momento si attende la fine di questo periodo.Q3 da record per Amd con ricavi a 9,2 miliardi di dollari (+36% su base annuale) con utile operativo a 1,3 miliardi di dollari e un margine lordo al 52%. Il segmento data center cresce del 22% e incide per 4,3 miliardi di dollari sul fatturato con una crescita su base annua del 22%. Client e Gaming incide per 4 miliardi di dollari con una crescita incredibile su base annua del 73%. Cresce l'interesse per l'IA e per Amd che stringe partnership strategiche con OpenAi, Oracle, Aws, Cisco, IBM e molte altre realtá, pertanto il prossimo futuro potrebbe essere molto interessante. Il titolo peró perde oltre il -4,5% nelle contrattazioni afterhours

Sessione afterhours di Amd con il ribasso del -4,5% - Fonte: TradingView.com



MERCATI TECNICI, ALLA RICERCA DI SUPPORTI



Ieri un ribasso tecnico che si poteva tranquillamente attendere vista la dinamica assolutamente rialzista dei mercati. Un ribasso doveroso che é proseguito questa notte in Asia con il Nikkei che perde oltre il -2,5%. Un ribasso che va alla ricerca di supporti di breve, ossia livelli che possano far ripartire le quotazioni verso l'alto alla ricerca di altri livelli da scambiare per, eventualmente, proseguire questa tendenza di indebolimento. Ricordiamo che i mercati azionari sono saliti per 7 mesi consecutivi, con performance comprese tra il 50% e il 70%, soprattutto si tratta di Giappone e Usa. Pertanto risulta normale vedere delle fasi di indebolimento della struttura rialzista, una normale conseguenza dei forti movimenti rialzisti. Nel caso del grafico, vediamo un Nasdaq che é andato alla ricerca di una zona supportiva coincidente con i massimi della settimana del 6 ottobre.



Nasdaq su base giornaliera alla ricerca dei supporti di breve - Fonte: XStation