SpaceX crolla del 6% nonostante un'ondata di avvii di copertura rialzisti da parte di Wall Street 📉

Punti chiave Citi ha avviato la copertura su SpaceX con una raccomandazione Buy (Acquistare) e un prezzo obiettivo di 200 dollari .

con una raccomandazione e un . Una copertura rialzista è stata avviata anche da Deutsche Bank (target price 255 dollari), Bank of America (235 dollari), Macquarie (250 dollari), Clear Street (217 dollari) e Mizuho (200 dollari).

(target price 255 dollari), (235 dollari), (250 dollari), (217 dollari) e (200 dollari). Gli analisti considerano Starlink e le infrastrutture per l’intelligenza artificiale (AI) i principali motori di crescita di lungo periodo per SpaceX.

Le azioni di SpaceX (NASDAQ: SPCX) sono in calo di quasi il 6% nella giornata odierna, attestandosi intorno ai 150 dollari, nonostante abbiano ricevuto una copertura estremamente positiva da parte di diverse importanti banche d'investimento. La società entra inoltre oggi a far parte del Nasdaq 100, una mossa che secondo una precedente stima di JPMorgan potrebbe generare circa 4,3 miliardi di dollari di afflussi passivi da parte dei fondi che replicano l'indice. Citi ha avviato la copertura sul titolo con una raccomandazione Buy (Acquistare) e un prezzo obiettivo di 200 dollari, delineando inoltre uno scenario di lungo periodo nel quale il titolo potrebbe superare i 900 dollari qualora il programma Starship venisse implementato con successo su larga scala. Raccomandazioni rialziste sono arrivate anche da Deutsche Bank (target price 255 dollari), Bank of America (235 dollari), Macquarie (250 dollari), Clear Street (217 dollari) e Mizuho (200 dollari). Gli analisti ritengono che i principali motori di crescita di lungo periodo dell'azienda saranno Starlink, le infrastrutture per l'intelligenza artificiale (AI) e la leadership tecnologica di SpaceX nel settore dei razzi riutilizzabili. Il calo odierno potrebbe sembrare sorprendente considerando il flusso di notizie prevalentemente positivo. Oltre all'ingresso nel Nasdaq 100, SpaceX ha infatti raggiunto anche la fine del periodo di quiet period successivo all'IPO, consentendo alle principali società di Wall Street di pubblicare i primi report ufficiali di ricerca sulla società. Tuttavia, i mercati spesso seguono il classico schema "compra la voce, vendi la notizia" (buy the rumor, sell the news). L'inclusione nel Nasdaq 100 era nota da tempo e probabilmente era già stata incorporata nel prezzo del titolo. Dopo il forte rialzo registrato nelle ultime settimane, molti investitori sembrano aver deciso di incassare parte dei profitti. Wall Street vede un potenziale rialzo significativo La visione di lungo periodo più ottimistica è arrivata da Citi, che ha avviato la copertura con una raccomandazione Buy e un target price di 200 dollari, implicando un potenziale rialzo superiore al 30% rispetto ai livelli attuali. La banca ha tuttavia sottolineato che non considera questo obiettivo come la valutazione finale della società, ma piuttosto come una tappa intermedia verso una valutazione di lungo periodo molto più elevata. Secondo Citi, SpaceX sta entrando in una delle fasi più trasformative della propria storia. La banca ritiene che l'azienda sia posizionata in modo unico per beneficiare di due delle principali tendenze tecnologiche del prossimo decennio: la connettività satellitare globale e le infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Nello scenario più ottimistico elaborato da Citi, una distribuzione su larga scala e di successo del programma Starship potrebbe sostenere in futuro una valutazione superiore ai 900 dollari per azione. Un'ondata di valutazioni rialziste dagli analisti Citi non è stata l'unica istituzione ad avere una prospettiva positiva. Anche Deutsche Bank, Bank of America, Macquarie, Clear Street e Mizuho hanno avviato la copertura con valutazioni equivalenti a Buy, con la maggior parte dei prezzi obiettivo compresi tra 200 e 255 dollari. Tra le principali banche d'investimento, Deutsche Bank ha pubblicato il target price più elevato, pari a 255 dollari, implicando un potenziale rialzo vicino al 70% rispetto ai livelli attuali. Allo stesso tempo, gli analisti hanno evidenziato un'ampia dispersione nelle stime di valutazione, con prezzi obiettivo pubblicati compresi tra circa 62 e 310 dollari, evidenziando l'elevato livello di incertezza legato al valore futuro di SpaceX. L'unica opinione significativamente più prudente è arrivata da MoffettNathanson, che ha avviato la copertura con una raccomandazione Neutral, citando l'incertezza relativa alle proiezioni finanziarie di lungo periodo della società. AI, Starlink e Starship guideranno la prossima fase di crescita Gli analisti sottolineano costantemente i vantaggi competitivi di SpaceX derivanti dall'integrazione verticale, dalla tecnologia dei lanciatori riutilizzabili e dalla posizione dominante di Starlink nel mercato della banda larga satellitare. Secondo Deutsche Bank, la combinazione tra sviluppo interno dei razzi, produzione satellitare proprietaria e competenze ingegneristiche crea un vantaggio competitivo estremamente difficile da replicare. La banca ritiene inoltre che SpaceX potrebbe diventare un fornitore leader di infrastrutture per l'intelligenza artificiale, non solo attraverso data center terrestri, ma anche grazie alla possibile realizzazione futura di infrastrutture di calcolo in orbita. Le prospettive finanziarie della società rafforzano ulteriormente la tesi rialzista. SpaceX ha generato circa 19,3 miliardi di dollari di ricavi negli ultimi dodici mesi, mentre gli analisti prevedono una crescita dei ricavi di circa il 95% quest'anno, rendendola una delle grandi aziende tecnologiche in più rapida crescita. Il mercato continua a vedere rischi significativi Nonostante il sentimento estremamente positivo degli analisti, rimangono alcuni rischi. La commercializzazione di successo di Starship rappresenta il principale elemento alla base della tesi d'investimento di lungo periodo. La distribuzione su larga scala della piattaforma dovrebbe ridurre significativamente i costi di lancio, consentendo al contempo un'ulteriore espansione delle comunicazioni satellitari, delle infrastrutture orbitali e dei servizi legati all'intelligenza artificiale. Gli analisti evidenziano inoltre rischi normativi in diversi segmenti di attività e una valutazione elevata della società dopo il recente rally del titolo. Di conseguenza, anche notizie altamente positive non si traducono necessariamente in guadagni nel breve periodo, poiché gran parte della narrativa rialzista potrebbe essere già stata incorporata nel prezzo delle azioni.

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