Stasera AMD, oggi i Jolts

- Ottima trimestrale di Palantir, stasera occhi puntati su Amd
- Oggi i dati Jolts del mercato del Lavoro
- Europa e Usa a due velocitá
- Petrolio, occhio a prezzi superiori ai 105 dollari
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- Oggi i dati Jolts del mercato del Lavoro
- Europa e Usa a due velocitá
- Petrolio, occhio a prezzi superiori ai 105 dollari
Europa e Usa a due velocitá, rendimenti dei titoli di Stato che tornano a salire, Petrolio Wti di nuovo sopra i 100 dollari al barile, questa la situazione attuale dei mercati che sembrano non riuscire a sbloccare la situazione nel suo complesso.
Bene Palantir, stasera AMD
Dopo le trimestrali delle big tech della scorsa settimana, arrivano le trimestrali di titoli importanti come Palantir, che ha presentato dei conti eccezionali nella serata di ieri, e di Amd che presenterá la trimestrale questa sera. La trimestrale di Palantir é stata ottima, crescita sorprendente e numeri pazzeschi, stasera invece sará il turno di Amd che probabilmente fará bene cosi come abbiamo visto in tutti gli altri titoli del settore che hanno presentato le trimestrali. Per il momento nessun titolo tech ha presentato problemi nei risultati trimestrali, gli unici problemi derivano dalla reazione del mercato ai risultati delle trimestrali, infatti alcuni titoli come ad esempio Meta, hanno visto le loro quotazioni scendere dopo dei risultati ottimi. Per il momento quindi il sentiment rimane quello visto nelle scorse trimestrali, dove a trimestrale ottima non corrispondeva certamente un buon andamento del titolo.
Oggi i Jolts
I primi dati del mercato del lavoro Usa, vero e proprio game changer della situazione macro che al momento risulta stabile e che non sembra minimamente peggiorare. Al momento la situazione del mercato del lavoro risulterebbe di fatto precaria ma i numeri non confermano, infatti il tasso di disoccupazione rimane ancora fermo al 4,3% cosí come previsto per venerdí, mentre i Nonfarm Payrolls continuano a sfornare revisioni in negativo da oltre 3 anni senza peró vederne gli effetti sul tasso di disoccupazione. Oggi usciranno i Jolts, la situazione sulle posizioni di lavoro aperte e i rapporti di lavoro cessati, un dato che storicamente é stato incidente solamente in caso di forte scostamento dalle stime.
Europa e Usa a due velocitá. Nikkei ancora sui massimi
Nikkei sui massimi nella seduta notturna, un nulla di fatto dal punto di vista tecnico. Ieri l'Europa male sui mercati con l'azionario venduto insieme ai titoli di Stato che rivedono di nuovo rendimenti al rialzo. L'europa scende con tutti gli indici che registrano cali corposi, cali che in realtá dovrebbero essere piú che fisiologici in questa condizione di mercato dove di fatto le quotazioni risultano palesemente stirate al rialzo. Gli Usa ancora si difendono grazie alle trimestrali, ma ora il tempo dei risultati trimestrali sta per finire, l'ultima trimestrale di rilievo arriverá il 20 maggio e sará Nvidia, poi il mercato sará letteralmente sotto la guida delle tensioni geopolitiche e dell'andamento dell'inflazione.
Petrolio, attenzione a quest'area
L'area tra i 105 e i 115 dollari al barile del Wti é fondamentale. Fino ad ora, dal raggiungimento dei massimi in area 120 nel mese di marzo, il mercato ha sempre venduto i massimi, in sostanza sopra i 105 dollari al barile inizia a scarseggiare la domanda di petrolio per via del prezzo elevato. Attenzione, la situazione tecnica rimane rialzista ma é pur vero che le quotazioni al momento non stanno riuscendo ad accelerare al rialzo come era stato preventivato nel corso del mese di marzo quando si gridava ai 150 dollari. Il movimento attuale é simile a quello del 2022, almeno per i primi due mesi dal raggiungimento dei massimi questo é stato. Attenzione quindi a possibili ritorni nell'area e a possibili forti movimenti ribassisti qualora dovessimo vedere la formazione di pattern di prezzo ribassisti nel brevissimo termine (intraday).
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