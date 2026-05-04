Stasera Palantir, domani AMD

Arriva una settimana molto importante per i mercati dove vedremo l'uscita di alcune trimestrali interessanti come quelle di Amd e Palantir, inoltre avremo tutti i dati relativi al mercato del lavoro in Usa, dati fondamentali per la dinamica dei mercati nel lungo termine.

Mercati ancora in test dei massimi

Nasdaq e S&P500 bucano di netto i massimi storici e continuano la loro corsa al rialzo che risulta senza sosta. Altri indici azionari come ad esempio il Dow Jones, oppure gli indici europei e lo stesso Nikkei, il piú forte indice da 1 anno a questa parte, stanno ancora testando i massimi di lungo termine. L'andamento del mercato americano, in special modo quello degli indici legati all'IA, é molto tirato al rialzo e a dirlo é un indicatore di natura fondamentale come il Buffett Indicator oramai al 227%, livelli mai visti neanche durante la bolla delle botcom del 2000. Il livello di capitalizzazione estremo dei titoli legati all'IA dura oramai da qualche anno e il mercato sembra comunque premiare i titoli coinvolti che sembrano giocare un altro campionato rispetto al resto del mercato. Questo mese sará fondamentale soprattutto per i test dei massimi.

Il crollo di UsdJpy

Un crollo di oltre 4 figure in un solo giorno quello di UsdJpy che nella giornata di giovedí é letteralmente crollato. Questo é molto probabilmente dovuto ad un intervento della BoJ in quanto, ogni volta che la banca centrale é intervenuta a sostegno dello yen, il cambio ha conseguito sempre un movimento di almeno 4 figure come in questo caso. La conferma arriva poi qualche ora dopo, un intervento da 35 miliardi di dollari, un movimento che gli esperti del settore dei cambi valutari stavano aspettando da tempo e che ora portano il forex a cambiare rotta in modo definitivo. Questo movimento di UsdJpy potrebbe portare il dollaro ad essere venduto nel lungo termine contro tutte le valute, EurUsd e GbpUsd comprese.

Attesa per il mercato del lavoro in Usa

Per il momento non abbiamo visto numeri sconvolgenti per il mercato del lavoro in Usa che sembra ancora reggere la situazione e l'onda d'urto dell'inflazione. Questa pausa del peggioramento del mercato del lavoro in Usa é dovuta probabilmente al recente aumento dell'inflazione che di fatto tende a diminuire la disoccupazione nella sua correlazione storica, pertanto quello che abbiamo visto é una pausa momentanea del brutto andamento della disoccupazione. Attenzione quindi a questa settimana dove vedremo di nuovo i numeri della disoccupazione, soprattutto venerdí quando usciranno i nonfarm payrolls e il tasso di disoccupazione, per il momento con i Nfp previsti poco sopra i 70k mentre il tasso di disoccupazione previsto stabile al 4,3%.