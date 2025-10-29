Punti chiave Taglio tassi Fed e Bank of Canada

Ribasso Azionario alle porte?

Reazione dei Titoli di Stato ai tagli





TAGLIO TASSI FED: COSA ATTENDERSI DAI MERCATI



Molto semplice, il taglio dei tassi per questa riunione é scontato ormai da diverso tempo, le probabilitá di taglio tassi sono al di sopra dell'89% da piú di un mese con la probabilitá per oggi che segna un 99,9%. Powell ha veramente ben poco da dire per via dello shutdown che ha compromesso l'uscita dei dati macro principali per il mercato del lavoro e per l'andamento dell'economia, ad eccezione del solo dato sull'inflazione uscito il 24 ottobre e che segna un sensibile aumento al 3%, in calo rispetto le stime. I mercati azionari segnano pericolosamente nuovi record, il tutto a ridosso del taglio dei tassi e dall'uscita delle trimestrali piú importanti del momento. Questa situazione é terreno fertile per movimenti caotici dei mercati, movimenti che potrebbero spingere le quotazioni in una direzione o in un'altra senza molti problemi, almeno nel brevissimo termine.



RIBASSO ALLE PORTE?



Osservando i mercati americani e giapponesi, vediamo delle quotazioni assolutamente fuori norma, rendimenti incredibili considerando il tempo trascorso dai minimi di aprile. Il problema piú grande al momento é che ci troviamo in un clima di totale incertezza sui dati per via dello shutdown, in concomitanza dell'uscita delle trimestrali e a ridosso delle chiusure tecniche mensili che risultano alquanto discutibili, soprattutto vedendo l'Europa. Ad esempio il Dax sta faticando molto a salire, anzi, sembra voler consolidare la zona massimi come una zona venduta, l'esatto opposto di quanto vediamo in Usa e in Giappone dove gli indici sembrano voler proseguire tranquillamente la loro corsa al rialzo. Ricordiamo che il Buffett Indicator, un indicatore che storicamente si é dimostrato statisticamente valido, si trova sui suoi massimi assoluti a 225%, livelli mai visti neanche nella bolla dotcom, una condizione che di certo non promuove l'investimento nel lungo periodo sul rischio.

Grafico mensile di Dax e il consolidamento dei massimi degli ultimi mesi - Fonte: XStation



TITOLI DI STATO E TASSI DI INTERESSE



