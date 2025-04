Tasse criptovalute in Italia: cosa sapere

Dichiarazione dei redditi? Non dimenticare le criptovalute Con l'approssimarsi della dichiarazione dei redditi, è importante essere aggiornati sulle normative fiscali, in particolare per chi investe in criptovalute. La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo regime fiscale che avrà un impatto significativo sugli investitori italiani. Ecco i punti principali da sapere: Tassazione delle Cripto-attività : A partire dal 2025, la Legge prevede un'imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze delle criptovalute, senza soglia di non imponibilità. Dal 2026, l'aliquota salirà al 33% .

Rivalutazione delle Cripto-attività : I contribuenti potranno rivalutare le criptovalute al 1° gennaio 2025, pagando un'imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre 2025.

Imposta sul Portafoglio : Un'aliquota alternativa del 14% si applica sul valore del portafoglio di criptovalute detenuto al 1° gennaio. L'imposta di bollo dello 0,2% è prevista se le criptovalute sono detenute tramite un intermediario italiano, mentre l'imposta patrimoniale riguarda gli intermediari esteri o la custodia autonoma.

Calcolo dei Guadagni : I guadagni vengono calcolati sulla base del valore di acquisto o di mercato al momento della cessione. Le perdite possono essere dedotte dai profitti per i successivi 5 anni.

CFD come Alternativa: I Contratti per Differenza (CFD) rappresentano un’alternativa al trading diretto di criptovalute, con vantaggi come la possibilità di speculare senza possedere direttamente gli asset, ma comportano anche rischi elevati, soprattutto per l'uso della leva. Per maggiori dettagli sulla tassazione, puoi consultare il sito ufficiale del governo italiano. Se desideri iniziare a investire in criptovalute o CFD, leggi l'articolo completo sulla tassazione sulle criptovalute in Italia! Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Scopri l'offerta di XTB

