Tassi Fed e Trimestrali Tech

Oggi é il giorno della Fed che molto probabilmente terrá i tassi fermi, subito dopo la chiusura del cash Usa sará il turno delle trimestrali di Microsoft, Meta e Tesla. EurUsd torna sopra 1,20, non si vedevano questi livelli da luglio 2021.

Tassi Fed, cosa aspettarsi

I tassi rimarranno molto probabilmente fermi nella riunione di politica monetaria di oggi e l'attenzione si sposterá principalmente su quelle che saranno le parole di Powell in conferenza stampa. Il focus principale é quindi sul mercato del lavoro, cosí come sottolineato nelle recenti conferenze stampa, dati che ultimamente sono stati "buoni" rispetto le tendenze viste negli ultimi mesi. Solamente un peggioramento dei dati del mercato del lavoro, accompagnati eventualmente da un brusco calo dell'inflazione a lungo termine, potrebbe effettivamente spingere la Fed a tagliare i tassi in modo forte portandoli a ridosso del 2% nel corso dell'anno. In futuro potremmo assistere ad una situazione opposta a quella vista nel 2025, ma solo ed esclusivamente in presenza di dati che confermino le tendenze viste fino ad ora sul tasso di disoccupazione e sui nonfarm payrolls, dati che usciranno il prossimo venerdí 6 febbraio.

Trimestrali Tech: Microsoft, Meta e Tesla

Microsoft e Meta risultano le aziende piú sane dal punto di vista dei numeri, ossia presentano una crescita del fatturato omogenea e in linea con la loro storicitá, cosí come il rapporto P/e rimane confinato tra i 28 e i 35, livelli relativamente elevati ma che di fatto non rappresentano un pericolo come quello che emerge da Tesla. Infatti Tesla mostra un P/e a 300 con un fatturato che non é in crescita come le altre. Proprio Tesla ha visto tra il 2023 e il 2024 una crescita praticamente nulla e al momento si attende il test del fatturato 2025 di circa 24,8 miliardi di dollari che di fatto porterebbero il fatturato annuale di Tesla al di sotto di quello del 2025. Il test per Tesla oggi é quindi quello relativo alla redditivitá annuale che risulterebbe in calo rispetto ai 2 anni precedenti.

EurUsd sopra 1,20. Massimi dal 2021

EurUsd ritorna sopra 1,20, livelli che non si vedevano da luglio del 2021 e il dollaro continua a deprezzarsi. Il tutto é partito proprio dallo Yen, da venerdí scorso quando dopo la riunione BoJ abbiamo assistito al calo di UsdJpy che ora si é portato sotto 153. La sterlina con il cambio GbpUsd si porta a 1,38, livelli massimi da settembre del 2021, quindi dollaro debole sui mercati. I motivi risiedono principalmente nel forte aumento del debito pubblico degli ultimi anni che di fatto portano naturalmente il dollaro ad essere venduto rispetto le altre valute. Inoltre un dollaro debole é a beneficio stesso del Tesoro Usa che ha emesso debito negli ultimi anni con un dollaro forte e ora si ritrova a staccare cedole con un valore piú basso per gli investitori per via del forte deprezzamento della valuta, un risparmio non indifferente per gli Usa.

EurUsd sopra 1,20 e il ritorno sui massimi dal 2021 - Fonte: XStation