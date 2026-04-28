- Nikkei scende di oltre il -1% nel cash
- UsdJpy torna a ridosso dei 159
- BoJ a tassi invariati
- Mercati in attesa di domani e giovedí
- Nikkei scende di oltre il -1% nel cash
- UsdJpy torna a ridosso dei 159
- BoJ a tassi invariati
- Mercati in attesa di domani e giovedí
Tassi fermi in Giappone allo 0,75%, Nikkei in calo del -1% e calo di UsdJpy che si riporta a ridosso dei 159. Oggi di nuovo giornata tecnica per i mercati
Bank of Japan a tassi fermi e proiezioni economiche
Tassi lasciati fermo allo 0,75% con una maggioranza di 6 a 3 nel voto di conferma. Le proiezioni economiche rilasciate dalla BoJ sono chiare, si prospetta infatti un rallentamento dell'economia nel 2026 dovuta all'aumento dei costi dell'energia, l'inflazione core infatti é prevista tra il 2,5% e il 3%. L'economia rimarrebbe comunque sostenuta grazie alle misure espansive come gli stessi tassi e alcune forme di sussidio. Una ripresa economica sarebbe comunque prevista per il 2027 e con questo una stabilizzazione dell'inflazione intorno al 2%. Tra i fattori di rischio per l'economia sicuramente la situazione geopolitica e il blocco della supply chain, in piú la situazione sul valutario con lo yen debole che aiuta da un lato le multinazionali mentre dall'altro é un problema per l'economia domestica.
Nikkei venduto insieme a UsdJpy
Nikkei venduto, conferma le vendite della giornata di ieri sui massimi rientrando a ridosso dei massimi visti nelle giornate della scorsa settimana. Questo ovviamente e solamente un segnale di debolezza momentaneo che dovrá poi coincidere con quelli che vediamo sui mercati europei e americani. Venduto anche UsdJpy dopo la BoJ, il cambio infatti torna a ridosso dei 159, questo cambio é assolutamente fondamentale nelle dinamiche del Forex per via della sua struttura dei tassi contro dollaro. La situazione del Nikkei e di UsdJpy potrebbe portare ad una situazione generale di sblocco tecnico utile per le giornate di domani e dopodomani quando vedremo l'uscita delle trimestrali e le conferenze stampa dei banchieri centrali.
Mercati tecnici
Mercati comunque molto tecnici, senza spunti operativi interessanti dal punto di vista dei dati macro che in questa giornata tenderanno a scarseggiare per via dei prossimi giorni quando vedremo di fatto i veri market mover della settimana che porteranno alla chiusura mensile. La volatilitá rimane ancora alta, indicatori come il Buffett Indicator vedono un mercato assolutamente assurdo dal punto di vista delle valutazioni complessive, parliamo di un rapporto al 228%, livelli mai visti neanche nella bolla delle dotcom. Per il momento si attendono quindi le giornate di domani e dopodomani, queste giornate saranno cruciali per la chiusura mensile.
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