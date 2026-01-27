Tesla in vista degli utili: aspettative moderate e fondamentali deboli

Tesla pubblicherà i risultati del Q4 2025 dopo la chiusura del mercato mercoledì 28 gennaio. Le aspettative sugli utili del colosso automobilistico non sembrano riflettere le enormi speranze riposte nella società. Definire Tesla un “gigante dell’automotive” è corretto, ma in questo contesto porta una connotazione negativa. L’azienda ha smesso da tempo di essere valutata come un produttore di automobili: oggi è valutata come un’azienda tecnologica, nonostante i successi in quel settore siano trascurabili. Allo stesso tempo, i fondamentali dell’azienda, ovvero il segmento automobilistico che dovrebbe costituire la base per iniziative più avanzate, mostrano chiari segnali di tensione. Dall’ultimo picco, il prezzo delle azioni Tesla è calato di circa il 12%, ma resta comunque molto alto all’interno del suo canale di prezzo di lungo periodo. I risultati precedenti non giustificano questo livello. Nella maggior parte degli ultimi dodici trimestri, Tesla ha deluso le aspettative degli analisti sia su EPS sia su ricavi. Sarà diverso questa volta? In vista della pubblicazione degli utili, Tesla ha diffuso il suo rapporto sulle consegne dei veicoli. Nel quarto trimestre, l’azienda ha registrato il calo più grande della sua storia, con un -16% su base annua. Il consenso per le consegne era di circa un milione di unità, ma Tesla è riuscita a consegnarne solo 418.000. Le aspettative di EPS per il Q4 sono intorno a 0,45 USD, rappresentando un declino superiore al 50% rispetto al 2022. Questo deterioramento è visibile anche nei margini della società. I ricavi appaiono leggermente migliori: il mercato prevede 24,7 miliardi USD, vicino alla media trimestrale, ma comunque inferiore ai corrispondenti periodi del 2025 e del 2024. Una parte significativa degli investitori ha smesso di concentrarsi sui rapporti finanziari o sui dati concreti. Esiste un ampio gruppo di azionisti focalizzato principalmente su annunci futuri relativi allo sviluppo di FSD e “robo-taxi”. Tesla avrà grandi difficoltà a rispettare anche queste aspettative conservative sugli utili. Tuttavia, se l’azienda dovesse presentare indicatori promettenti relativi a FSD e robo-taxi, potrebbe sostenere temporaneamente le valutazioni attuali—o addirittura registrare un rialzo. L’assenza di tali segnali, invece, potrebbe provocare un significativo sell-off dopo la pubblicazione degli utili. Pochi giorni fa, Tesla ha introdotto modifiche all’accesso e alla distribuzione di “Autopilot” e FSD, che potrebbero permettere all’azienda di mostrare crescita, se non nelle sottoscrizioni FSD, almeno nelle aspettative ad esse legate. TSLA.US (D1) Il prezzo è sceso rispetto al recente massimo. Un ritorno alla crescita potrebbe essere difficile e c'è ampio margine per una correzione. Fonte: xStation5

