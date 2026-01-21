Trimestrale Netflix. Ottimi numeri, pessima reazione a -4,5%

Punti chiave Aumento della varietá e qualitá di serie film. Sviluppo del core business

Netflix rilascia i risultati di Q4 2025 con una solida crescita dei numeri e buone prospettive per quanto riguarda il 2026. Il titolo, dopo la trimestrale, perde oltre il -4,5% portandosi in area 83 dollari, consolidando il ribasso di lungo periodo che stiamo vedendo da mesi Netflix: I Numeri della Trimestrale e le prospettive 2026 Ricavi annuali a 45,2 miliardi di dollari, un +16% su base annuale. Margine operativo in aumento a 29,5% dai 26,5% precedenti, i ricavi pubblicitari aumentano di oltre 2,5 volte superando 1,5 miliardi di dollari. I numeri relativi a Q4 vedono ricavi in aumento del 18%, superati i 325 milioni di abbonamenti a pagamento. Utile operativo in crescita del 30% rispetto lo scorso anno. L'engagement rimane soldio, le ore visualizzate sono aumentate del 2% su base annua spinte da un incremento del 9% nella visione di contenuti originali. Per il 2026 l'azienda si concentrerá sui seguenti punti: Aumento della varietá e qualitá di serie film. Sviluppo del core business

Obiettivo ricavi 2026 tra i 50,7 e i 51,7 miliardi di dollari con margine operativo a 31,5% Commento dell'analista di XTB Una trimestrale veramente molto buona con un miglioramento a doppia cifra su tutti i dati a conferma della buona tenuta di lungo termine dell'azienda. Risultati ottimi ma reazione disastrosa. Netflix potrebbe essere la dimostrazione evidente di quanto una trimestrale buona (o una serie di esse) non corrisponde ad un rialzo del prezzi, in questo caso parliamo addirittura di lungo termine. Netflix ha perso circa il -35% dai massimi visti a luglio 2025 passando da oltre 130 dollari agli attuali 83 dollari dell'afterhours. La performance dopo la trimestrale é pessima, circa un -4,5% a conferma del trend ribassista di lungo periodo che ha riportato le quotazioni a ridosso dei minimi di aprile 2025. Il trend é marcatamente ribassista seppur in presenza di numeri veramente molto buoni, la situazione tecnica risulta al momento compromessa e non si esclude il proseguimento di questo trend che rimane tecnicamente intatto al ribasso.



Netflix, grafico a 4 ore dove si evidenzia la performance negativa dai massimi di luglio alle quotazioni di oggi nell'afterhours - Fonte: Tradingview

