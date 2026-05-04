Trimestrale Palantir, come sempre non delude

Punti chiave Fatturato in USA in aumento del 104%

Fatturato complessivo in aumento dell'85% su base annua

Reazione del mercato poco impattante, solo un +1%

Risultati straordinari ma il P/e rimane ancora molto elevato

Una trimestrale semplicemente ottima con performance veramente eccezionali dal punto di vista delle percentuali di progresso. Il fatturato in Usa aumento del 104%, il fatturato complessivo aumenta dell'85% su base annua, stiamo parlando di un progresso veramente enorme e di una crescita sbalorditiva. Con questi numeri Palantir potrebbe consacrarsi nei prossimi anni come un grande nome del panorama dei mercati azionari globali, un'azienda del calibro dei grandi nomi che vediamo ora primeggiare sui listini americani. Palantir collabora infatti con realtá molto importanti, basti pensare ai contratti aperti con il governo Usa, con il dipartimento della Difesa, con la NHS (Sanitá Pubblica in UK) per non parlare degli accordi con i giganti tech come Nvidia, Microsoft, Google, Amazon. Collaborazioni con aziende importanti e strategiche come Airbus, Accenture, Stellantis, Ge Aerospace e molte altre. Palantir si sta consacrando come un'azienda che fará grandi cose e il problema é proprio in questo. Il mercato sta giá prezzando un'ascesa che ancora deve essere compiuta, il rapporto prezzo/utili infatti é al di sopra dei 220, pertanto il prezzo risulta giá alto per quanto l'azienda vada cosí bene dal punto di vista dei risultati. La reazione del mercato é stata piuttosto fredda, il titolo ha avuto inizialmente un'accelerazione della volatilitá per poi spegnersi lentamente a poco oltre il +1%. I prezzi visti a novembre 2025 sono ancora molto lontani, Palantir dovrebbe fare un +40% dai prezzi attuali per ritornare sui massimi. Il piú grande problema di Palantir non sono i risultati futuri, bensí il suo prezzo sul mercato che é effettivamente esagerato anche di fronte a queste performance strabilianti.



Qui un recap dei numeri della trimestrale di Palantir uscita questa sera

Recap Trimestrale Palantir Q1 2026 Performance Finanziaria (Q1 2026) Fatturato Totale: $1,63 miliardi, superando nettamente le stime di consenso che erano di circa $1,54 miliardi. Crescita dei Ricavi: L'azienda ha registrato un incremento dell'85% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Redditività: Palantir continua il suo percorso di redditività, supportato da un'accelerazione costante dei ricavi per l'11° trimestre consecutivo. Segmenti Chiave e Driver di Crescita Settore Commerciale USA: Rimane il motore principale della crescita, con ricavi previsti per l'intero anno superiori a $3,22 miliardi, indicando una crescita del 120%. AIP (Artificial Intelligence Platform): La forte domanda per la piattaforma di intelligenza artificiale continua a guidare l'acquisizione di nuovi clienti e l'espansione dei contratti esistenti. Contratti Governativi: È stato evidenziato un accordo significativo da $300 milioni con il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per migliorare la fornitura di servizi agli agricoltori. Nuova Guidance per il 2026 Grazie alla performance superiore alle attese, Palantir ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale: Fatturato Annuo: Alzato a un intervallo tra $7,65 miliardi e $7,66 miliardi. Reddito Operativo Adjusted: Previsto tra $4,44 miliardi e $4,45 miliardi. Flusso di Cassa (Adjusted Free Cash Flow): Stimato tra $4,2 miliardi e $4,4 miliardi.

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