Trimestrali Banche Usa

Inflazione USA Oggi é il giorno delle trimestrali delle banche Usa e dell'inflazione in Usa e in Canada, i primi dati dell'inflazione della settimana. Questa settimana apre di fatto al stagione delle trimestrali che si porterá avanti fino al 7 agosto con la trimestrale di Amazon per poi finire come di consueto a fine agosto con la trimestrale di Nvidia, l'ultima delle big. Al momento la situazione tecnica rimane sostanzialmente invariata con i mercati azionari che rimangono ancora in zona massimi senza trovare particolari spunti per un eventuale ribasso. Bitcoin torna indietro violentemente verso i 118k mentre lo spread tra il 2 e il 10 anni Usa si riporta verso i 53 punti base.



AZIONARIO USA NUOVI MASSIMI



Nasdaq e S&P500 nuovi massimi storici, oramai una situazione che sembra non avere fine, i mercati continuano a salire senza sosta. Il Vix, seppure sui minimi, rimane comunque al di sopra di area 16, area di minimi di volatilitá del 2022 mentre il Buffett Indicator rimane a ridosso del 210%, in pratica il valore del mercato azionario Usa é pari a 2 volte il Pil Usa. Nessun segnale di cedimento, mercati ancora rialzisti e nessun segnale tecnico che ci possa far pensare ad un ribasso, solamente un continuo sospetto del fatto che a livello fondamentale si stia esagerando come al solito. Nvidia rimane a 4001 miliardi di dollari di capitalizzazione mentre ora anche Microsoft inizia a farsi sentire con i suoi 3800 miliardi di dollari circa di capitalizzazione.



SALE LO SPREAD 2-10 ANNI



Stiamo parlando dello spread 2-10 anni Usa che é solitamente utilizzato come indicatore per individuare un eventuale taglio dei tassi, soprattutto analizzando la sua tendenza di lungo periodo. Il primo obiettivo di questo spread sarebbe quello dei 120 punti base per poi raggiungere i 240, al momento siamo ancora lontani a 53 punti base ma di fatto questo spread sta iniziando di nuovo a salire.

Spread 2-10 anni Usa a 53 punti base - Fonte: TradingView.com



OBBLIGAZIONI IN TENSIONE O NORMALE MOVIMENTO DI MERCATO



Stando ai fondamentali che muovono i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine, questi dovrebbero essere dei normali movimenti di mercato. I rendimenti si trovano ancora al di sopra dei tassi di interesse di riferimento, specie in Europa, mentre l'inflazione rimane ancora al di sotto di essi, segno del fatto che i rendimenti attuali risultano sulla carta ancora convenienti. Le curve di rendimento sono scese su tutte le scadenze da due anni a questa parte, pertanto i movimenti che vediamo ora su tutto il comparto non é un qualcosa che deve preoccupare. Ricordiamo che le prime scadenze a muoversi saranno quelle brevi prima di vedere un abbassamento delle curve dei rendimenti su tutte le scadenze.



INFLAZIONE USA



