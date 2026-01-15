Trimestrali Banche Usa: Ottime con poche criticitá

Di seguito i risultati per le maggiori banche d'affari Usa che sono usciti in questa settimana, risultati che di fatto risultano molto buoni e con poche criticitá. JPMorgan Chase (JPM) Ricavi Annuali: $185 miliardi (+14% circa rispetto al 2024, escludendo alcune

poste straordinarie).

Ricavi Q4: $46,77 miliardi (+7% su base annua).

Utile Netto: $13,02 miliardi nel trimestre (-7% rispetto al Q4 2024). L'utile annuale complessivo si attesta a circa $57,5 miliardi.



Punti Salienti:

Forte performance dell'unità trading e dell'asset management.

Accantonamento di una riserva di $2,2 miliardi per l'acquisizione del portafoglio Apple Card (precedentemente gestito da Goldman Sachs).

Lieve calo dell'utile trimestrale dovuto all'aumento delle spese operative e degli accantonamenti prudenziali. Bank of America (BAC) Ricavi Annuali: Oltre $113 miliardi (+7% su base annua).

Ricavi Q4: $28,4 miliardi (+7% su base annua).

Utile Netto: $7,6 miliardi nel trimestre (+12% rispetto al Q4 2024). L'utile annuale è

cresciuto del 13% YoY.



Punti Salienti:

Record nei ricavi da Sales & Trading (15° trimestre consecutivo di miglioramento).

Il Net Interest Income (NII) è migliorato del 10% grazie alla gestione dinamica dei tassi.

Restituiti $30 miliardi agli azionisti nel 2025 tra dividendi e riacquisti di azioni. Citigroup (C) Ricavi Annuali: $85,2 miliardi (+5,6% su base annua).

Ricavi Q4: $19,9 miliardi (+2,1% su base annua).

Utile Netto: $2,5 miliardi nel trimestre (-13% rispetto ai $2,9 mld dell'anno

precedente). L'utile annuale è di $14,3 miliardi.



Punti Salienti:

Risultati pesantemente influenzati da una perdita pre-tasse di $1,2 miliardi legata alla vendita della sussidiaria russa (AO Citibank).

Ottima performance nel settore Services e nel Fixed Income (FICC).

Escludendo le voci straordinarie (Russia e Banamex), l'utile annuale sarebbe stato di $16,1 miliardi (+27% YoY). Goldman Sachs (GS) Ricavi Annuali: $58,28 miliardi (+26% circa rispetto ai $46,25 mld del 2024).

Ricavi Q4: $13,45 miliardi (-3% su base annua).

Utile Netto: $4,62 miliardi nel trimestre (+12% rispetto al Q4 2024). L'utile annuale

è di $17,18 miliardi.



Punti Salienti:

L'utile ha superato le attese grazie al settore Equities e Asset Management, nonostante il calo dei ricavi.

I ricavi trimestrali sono scesi a causa delle svalutazioni legate alla chiusura delle partnership retail (cessione Apple Card a JPMorgan).

Forte ripresa dell'Investment Banking (commissioni aumentate del 25%). Wells Fargo (WFC) Ricavi Annuali: $83,7 miliardi (+1,7% su base annua).

Ricavi Q4: $21,29 miliardi (+4,5% su base annua).

Utile Netto: $5,36 miliardi nel trimestre (+5,5% rispetto al Q4 2024).



Punti Salienti:

Forte crescita nel settore carte di credito e prestiti auto (+19% YoY).

Ottimismo per il 2026 grazie alla rimozione dei limiti agli asset (asset cap) imposti in passato dalla Fed.

Riacquistate azioni proprie per $18 miliardi nel corso del 2025. BlackRock (BLK) Ricavi Annuali: Circa $24,3 miliardi (+19% su base annua).

Ricavi Q4: $7,01 miliardi (+23% su base annua).

Utile Netto: $1,13 miliardi GAAP nel trimestre (-32,5% YoY, a causa di oneri di

acquisizione e donazioni non ricorrenti).



Punti Salienti:

Asset Under Management (AUM) record: raggiunta la quota storica di $14.000 miliardi.

Raccolta netta annuale record di $698 miliardi.

L'integrazione di GIP e HPS sta accelerando la crescita nei mercati privati

(infrastrutture e credito privato). Commento dell'analista di XTB Queste trimestrali mostrano in linea dei massima dei numeri solidi, le banche americane sono di fatto in salute grazie alle ottime performance. Il problema risiede solamente in alcune stime, alcune sugli utili, altre sugli utili per azione, altre sul fatturato, che hanno deluso le aspettative probabilmente per il troppo ottimismo dovuto alle trimestrali precedenti che di fatto non hanno quasi mai presentato sbavature in tal senso. La dinamica dei tassi di interesse ancora al di sopra del tasso di inflazione risulta ancora un vantaggio per il settore bancario, nel frattempo il mercato azionario continua la sua corsa al rialzo, altro vantaggio per le banche che continuano a generare volumi di trading importanti come si puó evincere dai report di BofA, Goldman Sachs e il nuovo record in AuM di Blackrock.

