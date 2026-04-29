Trimestrali di Google, Microsoft, Amazon, Meta: ottime ma il mercato vende

Trimestrali come sempre ottime quelle dei titoli big tech, brutte peró le reazioni dei singoli titoli che di fatto vedono la prevalenza delle vendite in afterhours. Le vendite sono prettamente tecniche, soprattutto quelle di Amazon, Meta e Microsoft che si trovavano a ridosso dei massimi mensili ben venduti nel corso degli scorsi mesi. Anche Alphabet (Google) era a ridosso dei massimi mensili, ma massimi recenti di febbraio che di fatto sono stati bucati e hanno spinto le quotazioni in un forte rialzo oltre il 5%. Meta é quella che perde di piú in afterhours, circa un -6,5%, male anche Microsoft che invece registra la performance negativa maggiore da massimo a minimo afterhours con un -8,5%. Quindi, ribassi tecnici ma allo stesso tempo numeri e risultati a dir poco eccezionali per tutte le societá. Meta é quella che cresce di piú con una crescita del fatturato di oltre il 30% e l'utile oltre il 50%, numeri impressionanti. Cosí come é impressionante Google che registra una crescita del fatturato del 22% e un aumento dell'utile dell' 81% rispetto lo scorso anno, da ricordare che per queste aziende stiamo parlando di crescite a doppia cifra sulla base di miliardi di dollari. Microsoft e Amazon consolidano la loro posizione sul mercato senza mostrare particolari criticitá, il tutto mentre le spese legate allo sviluppo dell'IA proseguono senza sosta per tutte le societá che hanno mostrato i conti di questa sera. Il problema di queste societá, cosí come mostrato nella scorsa trimestrale, risiede nelle quotazioni che risultano particolarmente eccessive rispetto al resto del mercato con capitalizzazioni dell'ordine di migliaia di miliardi, quotazioni completamente fuori scala qualora dovessimo assistere ad un rallentamento dello sviluppo dell'IA dovuto ad un aumento dei prezzi generalizzati dell'energia. Ricordiamo infatti che il settore IA in tutta la sua filiera é particolarmente energivoro. Questi titoli infatti, ad eccezione di Google, hanno visto delle reazioni particolarmente negative, reazioni prettamente tecniche che sono appunto slegate dai risultati eccezionali visti oggi. Qui un Recap dei numeri piú importanti delle trimestrali Google Q1 2026 Ricavi Consolidati: $109,9 miliardi, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Utile Netto: $62,6 miliardi, segnando un balzo dell'81% rispetto ai $34,5 miliardi del Q1 2025. EPS (Utile per azione): $5,11 (rispetto ai $2,81 del 2025). Margine Operativo: Espanso al 36,1%. Dividendo: Annunciato un aumento del 5%, portando la cedola trimestrale a $0,22 per azione. Analisi dei Segmenti Google Cloud: Ha registrato una crescita record del 63%, raggiungendo i $20 miliardi di ricavi. Il backlog (ordini arretrati) è quasi raddoppiato in un trimestre, superando i $460 miliardi Google Services: Ricavi pari a $89,6 miliardi (+16%). Search & other: $60,4 miliardi (+19%), con le esperienze basate su IA che hanno spinto le query ai massimi storici.



YouTube Ads: $9,9 miliardi (+11%). Abbonamenti: Il numero totale di abbonati paganti (YouTube, Google One) ha raggiunto i 350 milioni. Sviluppi Strategici e IA Gemini: L'app Gemini ha trainato il miglior trimestre di sempre per i piani IA consumer, mentre Gemini Enterprise ha visto una crescita del 40% su base trimestrale degli utenti attivi mensili paganti. Infrastruttura IA: I modelli proprietari elaborano ora più di 16 miliardi di token al minuto tramite API dirette per i clienti. Waymo: La divisione di guida autonoma ha superato le 500.000 corse completamente autonome a settimana. Note su Costi e Investimenti Altre Entrate: Alphabet ha beneficiato di un guadagno netto di $37,7 miliardi, derivante principalmente da rivalutazioni non realizzate su titoli azionari non quotati. Spese Capitali (Capex): Gli investimenti in proprietà e attrezzature sono quasi raddoppiati, passando da $17,2 miliardi del primo trimestre 2025 a $35,7 miliardi nel primo trimestre 2026. Debito: La società ha emesso nuove obbligazioni per $31,1 miliardi per scopi aziendali generali. Microsoft Q3FY26 Ricavi Totali: $72,4 miliardi, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Utile Netto: $25,9 miliardi, in crescita del 18%. EPS (Utile per azione): $3,48, superando le stime del consenso fermo a $3,25. Reddito Operativo: $30,1 miliardi (+16% y/y). I Tre Pilastri di Microsoft Intelligent Cloud (Il cuore della crescita) Ricavi: $30,8 miliardi (+24% y/y).

Azure: La crescita dei ricavi da Azure e altri servizi cloud è stata del 33%.

Dato Chiave: Microsoft ha confermato che 10 punti percentuali della crescita di Azure sono direttamente attribuibili ai servizi di Intelligenza Artificiale. Productivity and Business Processes Ricavi: $21,7 miliardi (+14% y/y).

Office 365 Commercial: Crescita del 16%, spinta dall'adozione massiccia di Microsoft 365 Copilot, che ora vanta tassi di ritenzione degli utenti superiori al 90%.

LinkedIn: Ricavi in crescita del 10%, con un aumento record delle sessioni grazie a nuove funzioni di recruiting basate su IA. More Personal Computing Ricavi: $19,9 miliardi (+13% y/y).

Xbox & Gaming: Crescita del 52%, beneficiando del consolidamento totale di Activision Blizzard e della crescita degli abbonamenti Game Pass Ultimate.

Windows: I ricavi OEM sono cresciuti del 6%, segnale di una timida ma costante ripresa del mercato PC Strategia e Spesa Capital (CapEx) Satya Nadella è stato molto chiaro: "Non stiamo solo costruendo modelli, stiamo costruendo l'infrastruttura per il prossimo decennio". CapEx record: Microsoft ha speso $17,5 miliardi solo in questo trimestre per data center e chip (principalmente NVIDIA H200 e i nuovi chip proprietari Maia 200).

Guidance: La società prevede che la domanda di IA continuerà a superare l'offerta disponibile per tutto il 2026. Amazon Q1 2026 Vendite Nette: $181,5 miliardi, con un aumento del 17% rispetto al primo trimestre 2025 ($155,7 miliardi). Utile Netto: $30,3 miliardi, quasi raddoppiato rispetto ai $17,1 miliardi dello scorso anno. EPS (Utile per azione): $2,78 (rispetto a $1,59 del Q1 2025). Reddito Operativo: Salito a $23,9 miliardi (rispetto a $18,4 miliardi del 2025). Analisi per Segmento AWS (Amazon Web Services): Le vendite sono cresciute del 28% raggiungendo $37,6 miliardi. È il segmento più profittevole, con un reddito operativo di $14,2 miliardi. Nord America: Vendite a $104,1 miliardi (+12% y/y) con un reddito operativo di $8,3 miliardi. Internazionale: Vendite a $39,8 miliardi (+19% y/y) e un reddito operativo di $1,4 miliardi. Pubblicità: Continua la sua ascesa come "motore di margini", mantenendo tassi di crescita superiori alla media del retail (crescita stimata intorno al 21-23% nel periodo). Driver e Investimenti Strategici Effetto Anthropic: L'utile netto del trimestre include un guadagno pre-tasse di $16,8 miliardi derivante dalla rivalutazione degli investimenti in Anthropic. Infrastruttura IA: Amazon ha pianificato una spesa in conto capitale (CapEx) record di $200 miliardi per l'intero 2026, focalizzata sulla costruzione di data center e infrastruttura per l'IA generativa. Chip Proprietari: Grande enfasi sul successo dei chip Trainium e Inferentia, con il business dei chip proprietari che registra crescite a tre cifre. Logistica: Oltre 500.000 corse autonome a settimana effettuate da Waymo (nel contesto Alphabet) evidenziano un trend di automazione che Amazon sta seguendo con investimenti simili nella propria rete logistica. Meta Q1 2026 Ricavi Totali: $48,7 miliardi, con un incremento del 34% rispetto al primo trimestre 2025. Utile Netto: $18,9 miliardi, segnando una crescita del 54% su base annua. EPS (Utile per azione): $7,34, in netto aumento rispetto ai $4,71 dell'anno precedente. Margine Operativo: Salito al 44%, riflettendo una maggiore efficienza operativa. Dati Operativi e Utenti Family Daily Active People (DAP): La media degli utenti attivi giornalieri sulle app (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) ha raggiunto i 3,45 miliardi, con un aumento del 6%. Impression Pubblicitarie: Il numero di inserzioni visualizzate è cresciuto del 18% in tutta la "Family of Apps". Prezzo Medio per Ad: Il costo medio per inserzione è aumentato del 14% rispetto al primo trimestre 2025. Segmenti e Investimenti Strategici Reality Labs: La divisione focalizzata sul Metaverso e sull'hardware AR/VR continua a registrare perdite operative consistenti, pari a $4,5 miliardi in questo trimestre. Llama 4 e IA Generativa: Mark Zuckerberg ha confermato che l'integrazione di Llama 4 nelle piattaforme social ha spinto il tempo speso dagli utenti del 12% grazie a raccomandazioni di contenuti più precise e nuovi strumenti creativi. Spese Capitali (CapEx): Meta ha rivisto al rialzo le previsioni di spesa per l'intero 2026, stimandole tra $42 e $48 miliardi, principalmente per supportare l'infrastruttura necessaria all'intelligenza artificiale. Dividendo e Buyback Dividendo: Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo in contanti di $0,60 per azione, pagabile a giugno 2026. Riacquisto Azioni (Buyback): Meta ha riacquistato $8,2 miliardi di azioni proprie durante il trimestre, con oltre $40 miliardi ancora autorizzati per futuri acquisti.

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