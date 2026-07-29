Trimestrali Microsoft e Meta

Trimestrali ottime anche se gli errori vengono pagati a caro prezzo da Meta. Microsoft ottima nella crescita, raggiunge i 70 miliardi di fatturato nel trimestre con una crescita costante su base annuale intorno al 15%, un classico per questo gigante tech. Meta vede un aumento del fatturato ottimo, +27% su base annuale, una performance strabiliante che peró viene messa in ombra dalla mancata riuscita sull'utile per azione che risulta essere il 14% in meno rispetto le aspettative. L'aumento dei costi del 55%, come il forte rialzo dei costi di Tesla, ha inoltre peggiorato una lettura che sostanzialmente risulta peró molto buona considerando il fatturato nel suo complesso. Osservando le dinamiche dei titoli in afterhours, osserviamo quanto i mercati siano ultimamente molto tecnici. Meta infatti sta proseguendo il suo trend ribassista oramai consolidato da tempo e perde un -8% a poco piú di un'ora dall'uscita della trimestrale andando a toccare area 525, minimi di aprile di quest'anno. Microsoft invece, seppur presentando una trimestrale senza alcun tipo di sbavatura, prova ad accelerare al rialzo con un balzo di circa un +4% per poi retrocedere a +1,7%, il tutto é dovuto al raggiungimento e superamento di area 400, area venduta da diverse settimane a questa parte. Seppur di fronte ad una trimestrale positiva, i mercati sono risultati tecnici e hanno continuato a vendere i massimi, mentre per Meta c'é stato solamente il proseguimento della dinamica giá in essere da diverse settimane a questa parte. Per il momento bisognerá attendere l'apertura del mercato cash nella giornata di domani al fine di osservare l'effettiva reazione del mercato che si ritrova ora ad affrontare un periodo di de-risking sul comprato tech e dei semiconduttori, settore caratterizzato da forti vendite di eccessi. Recap dei dati Meta Platforms (Q2 2026) Data di riferimento: trimestre concluso il 30 giugno 2026. Ricavi: $60,8 miliardi (+28% rispetto al Q2 2025).

Risultato Operativo: $18,8 miliardi (in calo dell'8% su base annua, influenzato da oneri legali e ristrutturazioni).

Utile Netto: $15,8 miliardi (-14% rispetto allo scorso anno).

Margine Operativo: 31% (rispetto al 43% del Q2 2025).

Punti Chiave: Crescita Utenti: La Family Daily Active People (DAP) ha raggiunto 3,6 miliardi (+3% YoY). Pubblicità: Le impressioni pubblicitarie sono aumentate del 14%, con un incremento del prezzo medio per annuncio del 12%. Investimenti (CapEx): Spese in conto capitale pari a $31,1 miliardi nel solo trimestre, a conferma del massiccio impegno nell'infrastruttura AI. Guidance: Meta ha alzato le stime di spesa totale per l'intero anno 2026 a $165-169 miliardi, riflettendo carichi legali e continui investimenti.

2. Microsoft (FY2026 Q4) Data di riferimento: trimestre fiscale concluso il 30 giugno 2026. Ricavi: $70,1 miliardi (+15% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente).

Utile Netto: $26,3 miliardi (+11% YoY).

Utile per Azione (Diluted EPS): $3,57 (+13% YoY).

Punti Chiave: Cloud (Microsoft Cloud): Il fatturato è stato di $41,1 miliardi (+20% YoY), guidato principalmente dall'adozione dei servizi AI su Azure. Segmenti Business: Productivity and Business Processes: $23,5 miliardi (+12%), trainato da Office 365 e LinkedIn. Intelligent Cloud: $31,8 miliardi (+17%), sostenuto dalla crescita di Azure e servizi enterprise. More Personal Computing: $14,8 miliardi (+14%), spinto da Windows e Gaming. Strategia: L'azienda continua a beneficiare dell'integrazione pervasiva dell'Intelligenza Artificiale (Copilot) in tutto il portfolio software (Office e Dynamics) e della crescita della capacità dei propri data center per soddisfare la domanda cloud.



David Pascucci Esperti

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