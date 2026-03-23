Trump lancia l'ultimatum all'Iran 🚨 TACO fa girare i mercati 📈

Il Dollar Index sta invertendo drasticamente la direzione (USDIDX: -0,6%) in reazione alla dichiarazione di Donald Trump di aver ordinato il rinvio di tutti gli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane per i prossimi cinque giorni. Nella sua dichiarazione, il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che negli ultimi due giorni entrambe le parti del conflitto hanno tenuto discussioni produttive riguardo a una possibile sospensione delle operazioni. Il Dollar Index era vicino a cancellare tutte le perdite registrate da giovedì scorso, ma la dichiarazione di Trump ha fermato il forte flusso verso il dollaro come bene rifugio. Fonte: xStation5 TACO nelle ore finali dell’ultimatum

La dichiarazione di Trump ha fatto passare i mercati da cali ampi e profondi a un rimbalzo globale. L’allentamento dello stress legato a una possibile escalation più ampia — e ai timori di ulteriori interruzioni delle catene di approvvigionamento energetico globali — ha immediatamente ridotto l’avversione al rischio, riportando la maggior parte degli indici in territorio positivo. Principali movimenti regionali: Indici europei: I futures sul DAX tedesco (DE40: +2,7%), che erano rimasti i più esposti al beta negativo del settore energetico, stanno rimbalzando con maggiore forza. L’EU50 guadagna circa il 2,3%, mentre il polacco W20 aggiunge un più modesto +0,5%, ancora appesantito dal calo del 4% delle azioni Orlen. Performance settoriale:

Le banche registrano i maggiori rialzi, poiché i loro risultati finanziari restano sensibili all’andamento generale dell’economia (PKO BP: +4%, HSBC, UniCredit: +3,8%).

Le società energetiche segnano rosso, seguendo il crollo improvviso dei prezzi del petrolio (Shell: -3,5%, BP: -4,1%, Orlen: -4%). Mercato valutario: Si è verificata una brusca inversione del dollaro. La sterlina britannica è stata la principale beneficiaria del sollievo (GBPUSD: +0,5%, GBPCHF: +0,55%), dopo essere stata colpita duramente dal recente sell-off dei titoli di stato UK. EURUSD guadagna lo 0,2% a 1,158. Nel frattempo, le valute sensibili al rischio dell’area antipodiana (AUDUSD, NZDUSD) salgono solo dello 0,2%, evidenziando come non vi sia un reale miglioramento delle prospettive economiche globali, dato che lo Stretto di Hormuz resta ancora chiuso. Contesto geopolitico e outlook sul petrolio

È interessante notare che questo ottimismo persiste nonostante la dichiarazione di Teheran secondo cui l’Iran non ha condotto colloqui diretti o indiretti con Donald Trump. Secondo Teheran, Trump avrebbe fatto marcia indietro autonomamente alla luce delle minacce di ritorsione contro le infrastrutture energetiche degli alleati dell’Asia occidentale. Vale anche la pena notare che il petrolio è rapidamente tornato appena sotto la soglia dei 100 dollari al barile. Pertanto, il sell-off temporaneo delle compagnie petrolifere potrebbe sottovalutare lo scenario di prezzi medi delle materie prime più elevati nei prossimi trimestri, anche in caso di de-escalation. Il petrolio sembra rispettare il livello di supporto a 100 dollari, nonostante la concreta possibilità di una continuazione del conflitto. Fonte: xStation5

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