TSMC batte i record! Risultati esplosivi confermano la tenuta dell'IA🚀

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), il più grande produttore mondiale di semiconduttori su contratto, ha oggi riportato i risultati del quarto trimestre 2025, che si possono riassumere in una parola: fenomenali. L’azienda ha chiuso l’anno con ricavi record superiori a 122 miliardi di dollari USA, registrando un aumento anno su anno di oltre il 35% e segnando il livello più alto nella storia della società. Solo nel quarto trimestre, l’utile netto è cresciuto del 35%, raggiungendo i 16 miliardi di dollari USA, superando di gran lunga le aspettative degli analisti.

TSMC ha annunciato investimenti in conto capitale per il 2026 compresi tra 52 e 56 miliardi di dollari USA, oltre il 25% in più rispetto al 2025, segnalando che il colosso con sede a Hsinchu vede fondamenta durature per la crescita dell’intelligenza artificiale. Questi risultati confermano che il boom dell’AI non è una tendenza temporanea, ma un cambiamento strutturale nell’economia digitale globale, con TSMC al suo indiscusso centro tecnologico. La crescita dell’azienda è trainata dalle avanzate tecnologie di processo a 3 nm, 5 nm e 7 nm e dalla crescente domanda di clienti chiave come Nvidia, AMD e hyperscaler, creando una solida base per una continua espansione dinamica.

Risultati finanziari chiave

TSMC ha chiuso il quarto trimestre 2025 con risultati che hanno chiaramente superato le aspettative degli analisti. I ricavi trimestrali hanno raggiunto circa 33,2 miliardi di dollari USA, con un incremento anno su anno di oltre il 20%, segnando il livello trimestrale più alto nella storia della società. L’utile netto del periodo è cresciuto del 35%, raggiungendo i 16 miliardi di dollari USA, evidenziando non solo la dimensione del business, ma anche l’eccezionale capacità dell’azienda di generare elevata redditività aumentando contemporaneamente gli investimenti in conto capitale.

Dati finanziari 4Q25:

Ricavi consolidati: NT$1.046,09 miliardi (USD 33,73 miliardi) — +20,5% YoY

Utile netto: NT$505,74 miliardi (USD 16 miliardi) — +35% YoY

EPS (diluito): NT$19,50 (USD 3,14)

Margine lordo: 62,3%

Margine operativo: 54,0%

Margine netto: 48,3%

Un fattore chiave del successo è stata la tecnologia di processo avanzata. I chip prodotti con nodi a 3 nm, 5 nm e 7 nm hanno rappresentato il 77% dei ricavi da wafer, con il 3 nm al 28%, il 5 nm al 35% e il 7 nm al 14%. Questo dimostra che TSMC non solo soddisfa la crescente domanda di chip per AI e calcolo ad alte prestazioni, ma lo fa con un’efficienza produttiva eccezionalmente alta.

Allo stesso tempo, la struttura dei clienti sottolinea la posizione strategica di TSMC nella catena globale di approvvigionamento dei semiconduttori. I principali clienti, tra cui Nvidia, AMD e Apple, oltre ai principali hyperscaler, stanno riservando una capacità produttiva sempre maggiore, permettendo all’azienda di mantenere un vantaggio competitivo e generare ricavi stabili nonostante la crescente pressione da parte di altri produttori di chip. L’elevato margine lordo dimostra che l’azienda eccelle nel segmento high-end, dove i costi di produzione sono elevati, ma i profitti lo sono ancora di più.

Previsioni TSMC

Ricavi Q1 2026: 34,6–35,8 miliardi di dollari USA

Margine lordo: 63–65%

Margine operativo: 54–56%

Spese in conto capitale (CapEx) 2026: 52–56 miliardi di dollari USA





TSMC entra nel 2026 con un forte slancio e proiezioni molto ottimistiche. La direzione prevede ricavi per il primo trimestre compresi tra 34,6 e 35,8 miliardi di dollari USA, segnalando una continua crescita a doppia cifra su base annua. Il margine lordo è previsto tra il 63% e il 65%, e il margine operativo tra il 54% e il 56%, dimostrando la capacità dell’azienda di mantenere un’elevata redditività anche di fronte a crescenti spese in conto capitale e a una domanda dinamica di chip per l’AI.

La direzione sottolinea il continuo focus sui nodi avanzati a 3 nm, 5 nm e 7 nm, che restano il cuore del segmento di prodotti ad alto margine dell’azienda. Questa strategia consente a TSMC di mantenere la leadership tecnologica rispetto ai concorrenti, comprese le crescenti capacità di altri produttori di chip, consolidando al contempo la sua posizione come attore chiave nella catena globale di approvvigionamento dei semiconduttori. Unitamente alla crescita degli ordini da parte di clienti principali come Nvidia, AMD, Apple e hyperscaler, le indicazioni della guidance mostrano che TSMC è posizionata per una crescita sostenuta dei ricavi e dei margini nel segmento high-end per più anni.

Impatto dei risultati TSMC sul rally tecnologico

I risultati record del quarto trimestre 2025 e le previsioni ottimistiche per il 2026 confermano che TSMC è uno dei principali motori del rally tecnologico globale. La crescente domanda di chip per AI e calcolo ad alte prestazioni non alimenta solo i ricavi di TSMC, ma impatta l’intera catena di approvvigionamento dei semiconduttori. I processi avanzati a 3 nm, 5 nm e 7 nm permettono all’azienda di offrire prodotti non disponibili alla maggior parte dei concorrenti, traducendosi in margini stabili e vantaggio competitivo.

All’inizio del 2026, TSMC ha inoltre introdotto processori a 2 nm, consentendo all’azienda di prendere ulteriormente distanza dai concorrenti e gettando le basi per una crescita dei ricavi a lungo termine, in particolare nell’AI e nel calcolo ad alte prestazioni. Gli investitori che monitorano il settore tecnologico possono considerare TSMC come un indicatore del mercato dei chip, e i risultati dell’azienda segnalano che il boom dell’AI ha fondamenta solide e durature.

Sintesi del report

TSMC ha chiuso il 2025 con risultati record che confermano la sua posizione dominante nel mercato globale dei semiconduttori. La direzione non solo aumenta le spese in conto capitale a 56 miliardi di dollari nel 2026, ma si concentra anche sullo sviluppo di nodi di processo avanzati, inclusi i processori a 2 nm, che garantiscono alti margini e un ulteriore distacco competitivo. I forti ordini da parte di clienti chiave come Nvidia, AMD, Apple e grandi hyperscaler indicano che TSMC è pronta per una crescita dei ricavi sostenuta e pluriennale, mantenendo al contempo il suo vantaggio tecnologico.

Punti chiave: