TSMC traina i titoli tecnologici💡

Il sentiment sul mercato azionario europeo all’inizio della seconda fase della sessione odierna resta relativamente misto. L’indice Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,54%, mentre il DAX tedesco scende dello 0,2% e il CAC40 francese dello 0,36%. Il FTSE100 del Regno Unito registra performance migliori, salendo dello 0,45%.

I futures del Nasdaq hanno interrotto una serie negativa di tre giorni, rimbalzando dalla media mobile esponenziale a 30 giorni grazie al rinnovato ottimismo sull’AI, dopo i risultati record del colosso dei semiconduttori TSMC.

Il sentiment migliora anche dopo che il Presidente Donald Trump ha dichiarato all’Iran di non volere la guerra e di non lanciare un attacco, secondo l’ambasciatore iraniano in Pakistan. Trump ha inoltre chiesto a Teheran di non attaccare asset statunitensi.

Alla luce di queste informazioni, il petrolio greggio registra oggi performance negative, perdendo terreno per il calo delle preoccupazioni legate alle turbolenze nel settore della distribuzione globale.

Richemont (CFR.CH), gruppo svizzero di beni di lusso (gioiellerie come Cartier e Van Cleef & Arpels e produttori di orologi come IWC, Jaeger-LeCoultre e Vacheron Constantin) ha nuovamente confermato la sua solidità, sorprendendo il mercato con risultati superiori per il periodo settembre-dicembre 2025.

Secondo i dati macroeconomici pubblicati oggi, la crescita del PIL della Germania nel 2025 è stata solo dello 0,2% su base annua (previsione: 0,2%). Si tratta della prima crescita dopo due anni di recessione.

Contemporaneamente, il mercato azionario polacco è dominato dai guadagni trainati dall’apprezzamento delle azioni di CD Projekt (CDR.PL). L’indice WIG20 sale dello 0,4%, mentre le azioni della società citata crescono fino al 5%.

Il produttore e editore di videogiochi ha annunciato che The Witcher 4 non verrà rilasciato nel 2026, per evitare la concorrenza di Grand Theft Auto 6.

L’inflazione in Polonia per dicembre è rimasta infine al 2,4% su base annua, in calo rispetto a novembre, quando era del 2,5% su base annua. L’inflazione mensile è stata pari a 0,0%, in linea con la lettura iniziale.

La compagnia ha chiuso l’anno con ricavi record superiori a 122 miliardi di dollari, con un incremento superiore al 35% su base annua e il risultato più alto nella storia dell’azienda. Il reddito netto del solo quarto trimestre è salito del 35% a 16 miliardi di dollari, superando significativamente le aspettative degli analisti.

Secondo quanto riportato dal Nikkei, la Cina sta sviluppando regole per l’acquisto dei chip H200 di NVIDIA (NVDA), cercando di bilanciare il supporto allo sviluppo domestico di semiconduttori e le esigenze delle aziende tecnologiche cinesi.

Morgan Stanley afferma che Nokia è diventata un’azienda più efficiente dopo un lungo periodo di ristrutturazione e ha innalzato il rating del produttore di apparecchiature per telecomunicazioni a “overweight”.

Sul mercato Forex, i dollari australiano e statunitense registrano al momento le migliori performance. I cali più evidenti si osservano sulla sterlina britannica e sul dollaro canadese.

I metalli preziosi come oro e argento registrano ribassi intraday. Tuttavia, la portata è relativamente contenuta, fatta eccezione per l’argento, dove i ribassi raggiungono quasi il 2,5%.

Nel corso della giornata, gli investitori si concentreranno sui dati macro statunitensi e sulla pubblicazione dei risultati trimestrali di società come Blackrock, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Alle 14:30, saranno diffusi i dati sui sussidi di disoccupazione e quelli di NY Empire e Philadelphia FED. Durante la giornata sono previsti anche numerosi interventi dei banchieri FED.

