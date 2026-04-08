Ulteriore aumento delle scorte di petrolio, calo delle riserve di carburante

Scorte di petrolio greggio: +3,08 milioni di barili (previsto: +0,5 milioni). Si tratta di un aumento significativo, superiore al consenso di mercato di oltre sei volte (Bloomberg).

+3,08 milioni di barili (previsto: +0,5 milioni). Si tratta di un aumento significativo, superiore al consenso di mercato di oltre sei volte (Bloomberg). Scorte di distillati: -3,14 milioni di barili (previsto: -1,25 milioni). Un calo molto profondo, che suggerisce una forte domanda di diesel e olio da riscaldamento o possibili problemi di produzione.

-3,14 milioni di barili (previsto: -1,25 milioni). Un calo molto profondo, che suggerisce una forte domanda di diesel e olio da riscaldamento o possibili problemi di produzione. Scorte di benzina: -1,59 milioni di barili (previsto: -1,55 milioni). Il risultato è quasi perfettamente in linea con le aspettative, indicando una domanda stagionale stabile.

-1,59 milioni di barili (previsto: -1,55 milioni). Il risultato è quasi perfettamente in linea con le aspettative, indicando una domanda stagionale stabile. Utilizzo delle raffinerie: -0,1 punti percentuali (previsto: +0,8 punti percentuali). Una sorprendente diminuzione dell’attività delle raffinerie, che spiega in parte l’aumento delle scorte di petrolio greggio (non lavorato).

-0,1 punti percentuali (previsto: +0,8 punti percentuali). Una sorprendente diminuzione dell’attività delle raffinerie, che spiega in parte l’aumento delle scorte di petrolio greggio (non lavorato). Importazioni dal Messico: -59% (calo a 165k b/g). Si tratta di un livello storicamente basso, risultato della politica del Messico di limitare le esportazioni a favore delle proprie raffinerie (inclusa Dos Bocas). Questo segna il settimo incremento consecutivo delle scorte di petrolio greggio negli Stati Uniti. Il greggio si accumula, ma i carburanti si stanno esaurendo

Il report dell’EIA dipinge un quadro di mercato “a doppia velocità”, che, nel contesto della tregua recentemente annunciata tra gli USA e l’Iran, potrebbe complicare ulteriormente le valutazioni: Shock di offerta sul greggio: L’aumento delle scorte di petrolio di oltre 3 milioni di barili, in un momento in cui il mercato si attendeva solo un lieve incremento, è un segnale ribassista. Questo deriva principalmente dalla diminuzione dell’attività delle raffinerie (utilizzo) e da consistenti importazioni dal Canada, che hanno compensato le carenze da altre direzioni. Nelle ultime settimane abbiamo osservato un forte aumento continuativo delle scorte.

L’aumento delle scorte di petrolio di oltre 3 milioni di barili, in un momento in cui il mercato si attendeva solo un lieve incremento, è un segnale ribassista. Questo deriva principalmente dalla diminuzione dell’attività delle raffinerie (utilizzo) e da consistenti importazioni dal Canada, che hanno compensato le carenze da altre direzioni. Nelle ultime settimane abbiamo osservato un forte aumento continuativo delle scorte. Crisi dei distillati: Mentre il greggio aumenta, le scorte di carburanti finiti (in particolare i distillati) si stanno rapidamente esaurendo. Questo è un segnale rialzista per i margini di raffinazione . Il mercato dei prodotti resta estremamente teso, il che potrebbe impedire una discesa nei prezzi alla pompa anche se il prezzo del Brent dovesse crollare in risposta alla tregua.

Mentre il greggio aumenta, le scorte di carburanti finiti (in particolare i distillati) si stanno rapidamente esaurendo. Questo è un segnale rialzista per i . Il mercato dei prodotti resta estremamente teso, il che potrebbe impedire una discesa nei prezzi alla pompa anche se il prezzo del Brent dovesse crollare in risposta alla tregua. “Detox” messicano: Il drastico calo delle importazioni dal Messico (-233k b/d) rappresenta un cambiamento strutturale. Gli USA devono cercare greggio pesante altrove (ad esempio con l’aumento delle importazioni dal Venezuela), aumentando i costi logistici per le raffinerie della Gulf Coast (PADD 3) .

Il drastico calo delle importazioni dal Messico (-233k b/d) rappresenta un cambiamento strutturale. Gli USA devono cercare greggio pesante altrove (ad esempio con l’aumento delle importazioni dal Venezuela), aumentando i costi logistici per le raffinerie della . Contesto geopolitico: Questi dati arrivano mentre la “premialità di guerra” si sta dissipando dopo la tregua del 7 aprile. L’eccesso di offerta di greggio negli Stati Uniti (+3 milioni di barili) offre all’amministrazione un argomento nelle negoziazioni: gli USA mostrano di avere riserve, indebolendo la posizione negoziale dell’Iran sullo Stretto di Hormuz. Rilascio delle riserve: Dal 20 marzo sono stati rilasciati solo 2 milioni di barili dalla Strategic Petroleum Reserve (SPR), nonostante fosse stata annunciata la liberazione di fino a 172 milioni di barili. Vale inoltre sottolineare che il petrolio sta reagendo oggi anche a questioni legate all’Iran: le ultime notizie indicano che l’Iran richiede a Israele di smettere di attaccare il Libano, e senza una cessazione degli attacchi l’Iran potrebbe decidere di abbandonare rapidamente la tregua.

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