Un inizio d'anno fenomenale per AMD

I risultati di Advanced Micro Devices per il primo trimestre del 2026 evidenziano la portata della trasformazione che l’azienda ha attraversato negli ultimi anni. Non si tratta più di una storia di graduale ripresa, ma di una società diventata uno dei principali beneficiari del boom globale delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

AMD ha chiaramente superato le aspettative di mercato, registrando ricavi pari a 10,25 miliardi di dollari e un utile per azione di 1,37 dollari. La dinamica di crescita rimane impressionante, ma soprattutto è accompagnata da un evidente miglioramento della qualità del business. L’azienda non sta solo crescendo più rapidamente, ma lo sta facendo in modo sempre più redditizio, come dimostrano l’espansione dei margini e la forte generazione di flussi di cassa.

Principali dati finanziari del primo trimestre

Ricavi: 10,25 miliardi di dollari rispetto a circa 9,9 miliardi attesi, +38% su base annua

Utile per azione: 1,37 dollari, sopra il consenso di mercato

Segmento Data Center: 5,78 miliardi di dollari, +57% su base annua

Margine lordo: circa 55%, con ulteriore potenziale di crescita

Margine operativo: 25%, in miglioramento su base annua

Free cash flow: 2,57 miliardi di dollari, significativamente superiore rispetto all’anno precedente

Al centro di questa storia c’è il segmento Data Center, che non è solo la parte in più rapida crescita del business, ma sta anche ridefinendo il profilo complessivo dell’azienda. Un aumento del 57% su base annua è difficile da interpretare come un picco isolato. Piuttosto, riflette un trend strutturale in cui la domanda di potenza di calcolo guidata dall’IA cresce più rapidamente di quanto il mercato avesse previsto in precedenza. AMD sta beneficiando sia dell’espansione degli acceleratori per l’intelligenza artificiale, sia della sua solida posizione nel segmento dei server CPU, che sta vivendo una chiara ripresa.

In questo contesto, le prospettive assumono particolare importanza. L’azienda prevede ricavi per il secondo trimestre intorno a 11,2 miliardi di dollari, al di sopra delle aspettative di mercato. Questo segnala che la domanda rimane solida e che il portafoglio ordini è ben sostenuto nei prossimi mesi. Allo stesso tempo, AMD si attende un ulteriore miglioramento del margine lordo, suggerendo un contributo crescente da prodotti a più alto valore e maggiore marginalità.

Anche la percezione del mercato sta evolvendo. AMD è sempre più vista come qualcosa di più di una semplice alternativa a Nvidia. La dimensione e il tasso di crescita del mercato dell’IA lasciano ampio spazio a più player principali, e AMD sta progressivamente consolidando la propria posizione costruendo un ecosistema di soluzioni più completo e competitivo.