US Open: gli indici si fermano sull'indice dei prezzi alla produzione, le banche all'ombra dei dati

La principale notizia del giorno, attesa con grande interesse dai mercati, è stata la pubblicazione dei dati macroeconomici chiave dagli Stati Uniti, che offrono importanti indicazioni sullo stato dell’economia nell’ultimo trimestre del 2025. A novembre, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,2% su base mensile e del 3,0% su base annua, leggermente al di sopra delle aspettative di mercato. Questa lettura conferma che le pressioni sui prezzi di fondo persistono e non si stanno attenuando rapidamente come ci si potrebbe aspettare, suggerendo che le aziende continuano a dover affrontare sfide legate all’aumento dei costi di produzione.
D’altra parte, i dati sulle vendite al dettaglio sono risultati positivi, mostrando un incremento dello 0,6% rispetto a ottobre. I consumatori rimangono attivi e disposti a spendere, anche escludendo le categorie più volatili, come automobili, carburante e servizi alimentari. Si tratta di un chiaro segnale che la domanda interna continua a sostenere l’economia statunitense e a supportarne la crescita nel quarto trimestre.
Questa combinazione di inflazione persistente a monte e consumi dinamici suggerisce che l’economia rimane su un percorso di crescita stabile, pur richiedendo cautela nella politica monetaria. Per la Federal Reserve, letture dell’inflazione superiori alle attese costituiscono un forte argomento contro un rapido taglio dei tassi di interesse. Al contrario, è probabile che i tassi attuali, relativamente elevati, possano rimanere invariati per un periodo prolungato, scenario che i mercati stanno già iniziando a prezzare.
In risposta a queste notizie, gli indici azionari statunitensi mostrano oggi una debolezza significativa. Il Dow Jones perde circa lo 0,2%, l’S&P 500 scende dello 0,6% e il Nasdaq arretra intorno allo 0,9%. Questa reazione riflette le preoccupazioni del mercato secondo cui pressioni inflazionistiche persistenti potrebbero richiedere ulteriori politiche monetarie restrittive, rallentando a loro volta la crescita degli utili aziendali e aumentando i costi di finanziamento. Il Nasdaq, fortemente composto da società tecnologiche, è particolarmente sensibile a tassi di interesse più elevati, che aumentano il costo del capitale e limitano il potenziale di crescita futura di queste aziende.
Sebbene i dati sulle vendite al dettaglio indichino una domanda dei consumatori solida, la preoccupazione prevalente per tassi di interesse elevati prolungati influenza cautela e decisioni di mercato. Sul lungo termine, i prossimi rapporti sull’inflazione dei consumatori saranno determinanti.
Fonte: xStation5
I futures sull’US500 (S&P 500) stanno arretrando rispetto alla chiusura di ieri, principalmente in reazione a un PPI superiore alle attese, indicativo di pressioni inflazionistiche persistenti e limitando le aspettative di mercato su rapidi tagli dei tassi da parte della Fed. I dati del PPI core al di sopra del consenso hanno sollevato preoccupazioni sulla possibile continuazione della politica monetaria attuale. L’indicatore RSI scende verso 50, segnalando un momentum neutro e la possibilità di ulteriori correzioni dopo i livelli record di dicembre.
Fonte: xStation5
Notizie societarie
Wells Fargo (WFC.US) ha riportato i risultati del Q4 2025, deludenti per il mercato, poiché ricavi ed EPS sono risultati inferiori alle aspettative, causando un calo del prezzo delle azioni. Ciononostante, la banca ha registrato una crescita dell’utile netto e presenta prospettive ottimistiche per il 2026, assumendo spese stabili, aumento del reddito da interessi e crescita nei segmenti prestiti e mercati finanziari. La rimozione dei vincoli regolamentari permette ulteriori espansioni e investimenti, alimentando speranze di risultati migliori nel prossimo anno.
Principali dati finanziari Q4 2025 Wells Fargo:
-
Ricavi: 21,29 miliardi di dollari
-
EPS: 1,62 dollari
-
Bilancio: oltre 2.000 miliardi di dollari
-
Crescita annua dell’utile netto trainata dai ricavi da interessi
-
Forte crescita di nuove carte di credito e prestiti auto
Citigroup (C.US) ha riportato i risultati del Q4 2025, sorprendendo positivamente il mercato. Nonostante una performance più debole nel segmento Markets, la banca ha mostrato una solida crescita nei segmenti investment banking e wealth management. La banca prevede crescita nel margine di interesse netto nel 2026 e mantenimento di una struttura dei costi efficiente.
Principali dati finanziari Q4 2025 Citigroup:
-
EPS rettificato: 1,81 dollari vs attesi 1,62
-
Ricavi: 19,9 miliardi vs consenso 20,5 miliardi, in aumento dai 19,5 miliardi YoY
-
Margine di interesse netto (NII): 15,7 miliardi, +5% QoQ, +14% YoY
-
Spese operative totali: 13,8 miliardi vs 14,3 miliardi del trimestre precedente
-
Accantonamento perdite su crediti: 2,22 miliardi, in calo da 2,45 miliardi
-
Prestiti: 752 miliardi, Depositi: 1,40 trilioni
Ricavi per segmento:
-
Services: 5,94 miliardi, +11% QoQ, +15% YoY
-
Markets: 4,54 miliardi, -18% QoQ, -1% YoY
-
Banking: 2,21 miliardi, +4% QoQ, +78% YoY
-
U.S. Consumer Banking: 5,29 miliardi, +3% YoY
-
Wealth Management: 2,13 miliardi, +7% YoY
La banca ha evidenziato che il 2025 si è chiuso con ricavi record e leva operativa positiva in tutti e cinque i segmenti, con gli investimenti a sostenere una solida crescita dei ricavi.
Bank of America (BAC.US) ha riportato i risultati del Q4 2025, superiori alle attese di mercato. La crescita sia dei ricavi da interessi sia non da interessi riflette la resilienza di consumatori e imprese. I segmenti Global Banking e Global Wealth & Investment Management hanno registrato aumenti dei ricavi sia su base annua sia trimestrale. La banca prevede una crescita del 5–7% del margine di interesse netto e leva operativa positiva nel 2026.
Principali dati finanziari Q4 2025 Bank of America:
-
EPS: 0,98 dollari vs attesi 0,95
-
Margine di interesse netto (FTE): 15,9 miliardi, in aumento dai 14,5 miliardi YoY
-
Ricavi non da interessi: 12,6 miliardi, in aumento dai 12,1 miliardi YoY
-
Accantonamento perdite su crediti: 1,31 miliardi, in calo da 1,45 miliardi YoY
-
Spese operative: 17,4 miliardi vs 16,8 miliardi Q4 2024
-
Depositi: 2,01 trilioni
-
Ricavi: 28,40 miliardi vs previsione 27,55 miliardi
-
Utile netto: 7,6 miliardi
Ricavi per segmento:
-
Consumer Banking: 11,2 miliardi, in aumento dai 10,6 miliardi YoY
-
Global Wealth & Investment Management: 6,62 miliardi, in aumento dai 6,0 miliardi YoY
-
Global Banking: 6,24 miliardi, in aumento dai 6,10 miliardi YoY
-
Global Markets: 5,32 miliardi, in aumento dai 4,86 miliardi YoY
La banca ha riportato solidità della qualità del credito, leva operativa positiva e crescita dei ricavi nei segmenti chiave, elementi che, combinati con la resilienza della domanda di consumatori e imprese, alimentano ottimismo per l’anno a venire.
