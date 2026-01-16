US OPEN: gli utili di banche e fondi sostengono le valutazioni

Punti chiave Stagione degli utili: le banche mostrano forza.

Trump vuole fissare i tassi di interesse.

La produzione industriale negli USA è in crescita.

I produttori di RAM beneficiano della carenza di chip.

Il sentiment degli investitori a fine settimana sostiene il settore finanziario, che attira l’attenzione del mercato con i suoi risultati. La maggior parte delle aziende di questo comparto sorprende positivamente le aspettative, supportando i principali indici. Gli investitori stanno già scontando anche il potenziale rischio di conflitto in Iran, come mostrano i prezzi del petrolio. Il leader della crescita è il NASDAQ100, i cui contratti salgono di circa il 4%. S&P500 e Russell limitano la crescita a circa lo 0,2%, mentre il Dow mostra le peggiori performance, con contratti in calo di circa lo 0,1%. Tuttavia, i buoni risultati delle società finanziarie sono appesantiti dalle dichiarazioni di Donald Trump. Il mercato non ha dimenticato la disputa tra Jerome Powell e l’amministrazione del presidente. Allo stesso tempo, il presidente ha espresso in modo chiaro l’idea di introdurre un tetto massimo ai tassi di interesse sui prestiti per le banche negli USA. Dati macroeconomici:

Oggi gli investitori hanno ricevuto i dati dell’industria statunitense, che secondo le informazioni della FED ha registrato buone performance a dicembre 2025.

La produzione industriale è aumentata dello 0,4% su base mensile. La crescita annuale è scesa dal 2,52% al 2%. L’industria manifatturiera ha sorpreso con una crescita dello 0,2% nonostante le attese di un calo mensile. L’utilizzo totale della capacità produttiva è salito al 76,3%. US100 (D1) Fonte: xStation5 Il mercato si sta avvicinando a un momento chiave, in cui dovrà decidere se superare la zona di resistenza a 25.900. Se i compratori non riusciranno a superare questo livello per la quarta volta, l’offerta potrebbe prendere l’iniziativa e portare il prezzo verso il FIBO 38,2. Notizie dalle aziende: AST SpaceMobile (ASTS.US): il titolo sale di oltre il 7% dopo la firma di contratti per sistemi di difesa aerea.

Micron (MU.US): il mercato prezza una ulteriore crescita dei produttori di RAM in un contesto di estrema carenza. Le valutazioni della società crescono di circa il 4%.

BlackRock (BLK.US): il noto fondo supera significativamente le aspettative di mercato nei risultati. L’EPS raggiunge 13,16$, mentre i ricavi salgono a 7 miliardi di dollari. Il titolo apre in rialzo di circa il 7%.

ImmunityBio (IBRX.US): la società biotech sale del 17% dopo che le stime preliminari sull’utile netto si sono rivelate del 700% superiori alle aspettative.

Regions Financial Corporation (RF.US): la società si è rivelata un’eccezione negativa nella stagione degli utili bancari. Come una delle poche istituzioni finanziarie, ha deluso le aspettative sia in termini di EPS sia di ricavi. Il titolo scende di oltre il 3%.

