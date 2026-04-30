US Open: i guadagni di Wall Street perdono slancio 📉

L’ottimismo di Wall Street si sta leggermente indebolendo oggi, in un contesto caratterizzato da un quadro misto dopo i risultati di ieri dei principali colossi tecnologici. Microsoft e Meta Platforms sono tra i titoli più deboli, mentre Alphabet (GOOGC.US) si distingue come miglior performer, con il titolo in rialzo verso i 370 dollari e un recupero di quasi il 40% dai minimi di marzo. US100 (intervallo D1) Osservando il grafico dei futures del Nasdaq 100, i rialzisti hanno incontrato una forte resistenza in area 27.600. Questa zona è destinata a rappresentare un livello chiave di resistenza nelle prossime giornate e settimane. La candela giornaliera attuale sta formando una shadow superiore che ricorda una bearish gravestone doji, mentre anche il MACD segnala un possibile incrocio ribassista. D’altra parte, il contesto più ampio della stagione degli utili continua a sostenere i mercati azionari, anche se senza una risoluzione del conflitto in Medio Oriente potrebbe risultare difficile generare un ulteriore impulso rialzista di pari intensità. Fonte: xStation5 Company news Meta Platforms — Il gruppo Facebook è in calo di circa il 9% dopo aver alzato le previsioni di spesa in conto capitale per l’intero anno in un range compreso tra 125 e 145 miliardi di dollari, aumentando le preoccupazioni degli investitori sulle spese legate all’AI. Il maggiore capex ha oscurato risultati del primo trimestre migliori delle attese. Eli Lilly — Il colosso farmaceutico è in rialzo di circa il 7% dopo aver pubblicato risultati del primo trimestre nettamente superiori alle attese degli analisti. La società ha inoltre alzato le previsioni di fatturato per l’intero anno a 82–85 miliardi di dollari, rispetto al precedente intervallo di 80–83 miliardi. Royal Caribbean — La compagnia di crociere guadagna circa il 6% dopo gli ultimi risultati finanziari. L’utile per azione rettificato del primo trimestre si è attestato a 3,60 dollari, sopra i 3,20 attesi dal mercato. I ricavi hanno raggiunto 4,45 miliardi di dollari, leggermente sotto il consenso di 4,46 miliardi. La società ha anche ridotto la parte alta della guidance annuale sull’EPS. Caterpillar — Il titolo sale di quasi il 9% dopo aver riportato risultati del primo trimestre superiori alle attese prima dell’apertura di giovedì. Il produttore di macchinari per costruzioni ha registrato un EPS rettificato di 5,54 dollari e ricavi pari a 17,42 miliardi di dollari, contro le stime FactSet di 4,65 e 16,53 miliardi rispettivamente. Caterpillar ha inoltre indicato che si attende vendite e ricavi in aumento anno su anno nel trimestre in corso. Il CEO Joe Creed ha evidenziato un forte inizio d’anno, sostenuto dalla resilienza dei mercati finali e da un’esecuzione disciplinata in un contesto operativo dinamico. Ha aggiunto che un portafoglio ordini record rappresenta una base solida per ulteriore momentum positivo. Il titolo ha guadagnato oltre il 160% nell’ultimo anno ed è in rialzo del 41% nel 2026, sostenuto dalla crescente domanda di infrastrutture legate all’AI. Fonte: xStation5

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