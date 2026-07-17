US OPEN: Il mercato amplia le perdite mentre crescono le preoccupazioni degli investitori

Il mercato azionario statunitense apre l'ultima seduta della settimana in ulteriore ribasso. Le perdite più marcate si registrano sui future dell'US100, che riflettono il peggioramento del sentiment nei confronti del settore tecnologico. I ribassi si attestano intorno all'1,5%, mentre il NASDAQ 100 si trova ora a circa il 7% sotto i suoi massimi. Alle preoccupazioni sulla tenuta del settore tecnologico, sul rally dell'intelligenza artificiale e sull'industria dei semiconduttori si aggiunge sempre più l'escalation del conflitto nello Stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto ai nuovi bombardamenti subiti con attacchi contro installazioni militari statunitensi nell'area del Golfo Persico. I timori inflazionistici, inoltre, non si stanno attenuando nemmeno a causa delle notizie provenienti dalla Russia. Crescono le preoccupazioni per i raccolti e per le esportazioni di grano e petrolio, mentre gli attacchi ucraini, sempre più efficaci, stanno causando disagi all'industria petrolifera russa e al traffico marittimo nel Mar d'Azov. Il sentiment negativo è ulteriormente alimentato dagli ultimi risultati di Netflix. Il leader dello streaming ha deluso sia sul fronte dei risultati sia su quello delle prospettive, e le preoccupazioni sullo stato di salute della società si stanno estendendo all'intero settore. Company news Netflix (NFLX.US): i risultati del secondo trimestre 2026 hanno mostrato un utile per azione (EPS) di 0,80 dollari , in linea con le attese del mercato. I ricavi sono saliti a 12,56 miliardi di dollari , al di sotto delle aspettative di Wall Street, comprese tra 12,58 e 13,0 miliardi di dollari . A pesare maggiormente sul titolo è stata però la guidance: il management prevede per il terzo trimestre un EPS di 0,82 dollari , inferiore alle stime degli analisti. Il titolo cede oltre il 10% .

i risultati del secondo trimestre 2026 hanno mostrato un , in linea con le attese del mercato. I ricavi sono saliti a , al di sotto delle aspettative di Wall Street, comprese tra . A pesare maggiormente sul titolo è stata però la guidance: il management prevede per il terzo trimestre un , inferiore alle stime degli analisti. Il titolo cede oltre il . Intuitive Surgical (ISRG.US): il produttore dei robot chirurgici da Vinci perde circa il 10% dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre. Nonostante gli utili abbiano superato le attese, la società non ha rivisto al rialzo la guidance per l'intero esercizio.

il produttore dei robot chirurgici perde circa il dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre. Nonostante gli utili abbiano superato le attese, la società non ha rivisto al rialzo la guidance per l'intero esercizio. SpaceX (SPXC.US): il volo di prova dello Starship , previsto per giovedì, è stato annullato poco prima del lancio a causa di un guasto a uno dei motori del razzo. Il titolo perde il 4% e quota ora al di sotto del prezzo dell'IPO.

il volo di prova dello , previsto per giovedì, è stato annullato poco prima del lancio a causa di un guasto a uno dei motori del razzo. Il titolo perde il e quota ora al di sotto del prezzo dell'IPO. Semiconduttori e memorie: il comparto continua a muoversi in trend ribassista. Intel, Marvell e AMD cedono circa il 4% in apertura, mentre Nvidia, Micron e Broadcom registrano ribassi superiori al 2% .

il comparto continua a muoversi in trend ribassista. cedono circa il in apertura, mentre registrano ribassi superiori al . Nebius (NBIS.US): la società specializzata in servizi Neo Cloud ha emesso 775 milioni di dollari di obbligazioni garantite. Secondo il management, la domanda per il collocamento ha superato ampiamente l'offerta disponibile. Nonostante ciò, il titolo perde il 14%. Analisi tecnica dell'US100 (grafico giornaliero – D1) Analisi tecnica dell'US100 (D1) Negli ultimi giorni i venditori hanno preso il controllo del mercato, spingendo i prezzi al di sotto delle resistenze rappresentate dai livelli di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e del 50%. Il prossimo obiettivo dei ribassisti è una rottura al di sotto di 28.445 punti, che potrebbe estendere la correzione fino all'area dei 27.000 punti. A sostenere i compratori si trova invece una doppia area di supporto, costituita dalla EMA100 e dal livello di Fibonacci del 61,8%. L'RSI è sceso a circa 40, ma non si trova ancora in zona di ipervenduto. Allo stesso tempo, l'indicatore MACD continua a fornire un segnale sfavorevole ai compratori. Fonte: xStation5 Dati macroeconomici I permessi di costruzione hanno registrato un calo superiore alle attese: a giugno sono stati rilasciati 1,36 milioni di permessi , contro una previsione di 1,40 milioni .

hanno registrato un calo superiore alle attese: a giugno sono stati rilasciati , contro una previsione di . I prezzi alle esportazioni negli Stati Uniti sono diminuiti dello 0,6% , più del previsto, mentre i prezzi alle importazioni sono aumentati dello 0,3% , ben oltre le attese.

negli Stati Uniti sono diminuiti dello , più del previsto, mentre i sono aumentati dello , ben oltre le attese. La produzione industriale è cresciuta dello 0,1% a giugno, al di sotto del consenso che indicava un incremento dello 0,2%. Nel complesso, le pubblicazioni macroeconomiche delineano un quadro piuttosto debole dell'economia statunitense, una situazione che continua a essere in parte mascherata da una crescita del PIL nominale ancora solida e dal rallentamento dell'inflazione. Mezz'ora dopo l'apertura di Wall Street saranno diffusi i dati dell'Università del Michigan. Il mercato si aspetta un lieve miglioramento della fiducia dei consumatori e un calo delle aspettative di inflazione.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.