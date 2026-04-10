US OPEN: Il mercato si calma in vista della stagione degli utili

La sessione finale di una settimana turbolenta a Wall Street si apre con un clima di calma e cauto ottimismo. Dal minimo locale del 31 marzo, i principali indici statunitensi hanno già recuperato circa il 9%, tornando ai livelli precedenti all’inizio della guerra in Iran, nonostante l’assenza di prospettive concrete di pace nella regione. Oggi la maggior parte dei futures sui principali indici oscilla intorno ai livelli di apertura, limitando i guadagni a circa lo 0,2%. Anche se i prezzi del petrolio restano vicini alla soglia dei 100 dollari al barile, il mercato sembra spostare nuovamente l’attenzione verso il settore tecnologico e l’intelligenza artificiale (AI). Allo stesso tempo, la prossima settimana segna l’inizio ufficiale di un’altra stagione degli utili. Il settore finanziario sarà il primo a riportare i risultati: lunedì saranno pubblicati i dati di Goldman Sachs e FB Financial. Dati macroeconomici Il BLS ha pubblicato i dati sull’inflazione USA (marzo). In linea con le aspettative di mercato, la crescita dei prezzi ha accelerato in modo significativo a causa del conflitto in Iran, ma il dato finale è risultato leggermente inferiore al consenso. Si osserva inoltre una chiara differenza tra inflazione headline e core, indicando quali categorie di consumo stanno contribuendo maggiormente all’aumento dei prezzi. Inflazione CPI (YoY): 3,3% (atteso: 3,4%; precedente: 2,4%)

(atteso: 3,4%; precedente: 2,4%) Inflazione Core CPI (YoY): 2,6% (atteso: 2,7%; precedente: 2,5%) US100 (D1) Il grafico mostra un rapido e deciso ritorno del controllo da parte dei compratori dopo il rimbalzo dal livello dei 23.000 punti. Le medie mobili EMA stanno tornando a indicare un momentum rialzista, mentre il MACD segnala chiaramente un segnale bullish. Lo scenario base prevede un test dell’area dei 26.000 punti; tuttavia, gli investitori rialzisti dovrebbero prestare attenzione a un RSI in aumento.

Fonte: xStation5 Company news CoreWeave (CRWV.US): l’operatore di infrastrutture cloud ha annunciato una partnership con Anthropic . Uno dei principali sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale dovrebbe affittare potenza di calcolo dalla società. Il titolo è in rialzo di circa il 3% .

l’operatore di infrastrutture cloud ha annunciato una partnership con . Uno dei principali sviluppatori di modelli di intelligenza artificiale dovrebbe affittare potenza di calcolo dalla società. Il titolo è in rialzo di circa il . Lumentum Holdings (LITE.US): il CEO ha dichiarato una forte domanda per le soluzioni dell’azienda, trainata dall’aumento della domanda legata all’ AI . Il titolo sale di oltre il 2% .

il CEO ha dichiarato una forte domanda per le soluzioni dell’azienda, trainata dall’aumento della domanda legata all’ . Il titolo sale di oltre il . Nike (NKE.US): il colosso dell’abbigliamento ha ricevuto una raccomandazione negativa da una società di investimento. Il titolo scende di circa l’ 1% .

il colosso dell’abbigliamento ha ricevuto una raccomandazione negativa da una società di investimento. Il titolo scende di circa l’ . Palantir (PLTR.US): uno dei principali fornitori di soluzioni AI per governi e grandi aziende registra un’altra forte contrazione, in calo principalmente per timori legati alla concorrenza delle soluzioni di Anthropic .

uno dei principali fornitori di soluzioni AI per governi e grandi aziende registra un’altra forte contrazione, in calo principalmente per timori legati alla concorrenza delle soluzioni di . Organon (OGN.US): il titolo guadagna oltre il 20% dopo che il Economic Times ha riportato che Sun Pharmaceutical potrebbe acquisire la società per circa 12 miliardi di dollari .

il titolo guadagna oltre il dopo che il Economic Times ha riportato che potrebbe acquisire la società per circa . CrowdStrike (CRWD.US) e Palo Alto (PANW.US): entrambi i titoli sono nuovamente in calo per le preoccupazioni sulle capacità del modello “Claude Mythos” sviluppato da Anthropic.

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