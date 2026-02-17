US OPEN: il mercato sotto pressione a causa dell'intelligenza artificiale

La prima sessione statunitense di questa settimana cade di martedì a causa della festività di ieri. Gli investitori sembrano almeno leggermente preoccupati. La pressione sulle valutazioni deriva principalmente dai timori sulla situazione delle aziende tecnologiche. Parte del mercato percepisce una seria minaccia ai modelli di business tradizionali, mentre altri evidenziano rischi sistemici legati a spese in conto capitale (CAPEX) eccessive. La situazione non è aiutata dalle tensioni persistenti tra Iran e Stati Uniti, nonostante le negoziazioni. I futures sui principali indici sono in calo prima dell’apertura del mercato e poco dopo l’avvio delle contrattazioni. Il maggiore ribasso riguarda l’US100, in calo di oltre lo 0,6%, mentre i futures sul DOW resistono meglio, con perdite di circa lo 0,3%. Dati macroeconomici: È stata pubblicata l’inflazione canadese di gennaio. Il dato è risultato inferiore alle attese e il rallentamento nella crescita dei prezzi continua ad approfondirsi. L’IPC su base annua è sceso al 2,3%.

ADP ha pubblicato la variazione settimanale dell’occupazione negli Stati Uniti. Il dato privato indica una crescita di 10.300 posti di lavoro. Si tratta di un aumento rispetto al periodo di cambio tra gennaio e febbraio, ma il valore resta sotto la media.

L’indice NY Empire State per il settore manifatturiero ha superato le attese, scendendo a 7,1 da 7,7, rispetto a un valore atteso di 6,4.

L’Employment Trends Index del CB per gennaio è stato di 105, rispetto alla lettura precedente di 104,27. US100 (D1) Fonte: xStation5 I compratori faticano a riprendere l’iniziativa sull’indice. Il rimbalzo dal livello di Fibonacci del 61,8% è stato rapidamente respinto. Il prezzo resta sotto le medie mobili a 50 e 100 periodi (EMA). Il livello chiave da difendere è il 50% di Fibonacci. Se l’offerta spinge il prezzo in modo significativo al di sotto di ~24.500, ci si può attendere un’ulteriore correzione verso la EMA a 200 periodi e il livello di Fibonacci del 61,8%. Notizie aziendali: Norwegian Cruise (NCLH.US): l’operatore di crociere sale di circa il 6% dopo i report del WSJ secondo cui Elliott Investments ha acquistato una partecipazione significativa.

Zim Integrated Shipping (ZIM.US): il titolo aumenta del 35% dopo la conferma dell’acquisizione della società da parte di Hapag-Lloyd AG.

Warner Bros (WBD.US): le azioni salgono del 2% dopo la notizia della riapertura dei colloqui di acquisizione con Paramount e Skydance.

Palo Alto (PANW.US): uno dei leader nella cybersecurity pubblicherà oggi i risultati. Il mercato si aspetta un EPS Q4 di 9,3–9,4 USD e ricavi per almeno 2,5 miliardi di USD.

