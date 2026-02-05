US OPEN: il mercato sotto pressione a causa della stagione degli utili tecnologici poco brillante

Punti chiave CAPEX record di Alphabet: non sono più sufficienti?

Gli indici azionari statunitensi restano sotto pressione di vendita nella sessione di giovedì. Dall’inizio della settimana, i principali indici di Wall Street hanno già perso oltre il 6%. I fattori chiave sono le delusioni sugli utili di alcuni colossi tecnologici, oltre ai dubbi sulla tempistica e sulla reale giustificazione del prossimo ciclo di tagli dei tassi di interesse alla luce dei dati macroeconomici in arrivo. All’apertura della sessione USA: Future S&P 500 : -1,5% circa

Future Nasdaq 100 : -1,2% circa

Future Russell 2000 : -0,7% circa

Future Dow Jones: -0,4% Dati macroeconomici: Challenger ha pubblicato il report sui licenziamenti: il dato è salito a gennaio da 35 mila a 108 mila .

Sono stati diffusi anche i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Le richieste iniziali sono risultate superiori alle attese : il consenso prevedeva 213 mila , mentre il dato effettivo è stato 231 mila .

Le richieste continuative sono risultate inferiori alle aspettative : pur in aumento, si sono attestate a 1,844 milioni contro 1,850 milioni previsti.

Anche il JOLTS ha mostrato un raffreddamento più marcato del previsto: 6,5 milioni di posti vacanti contro 7,2 milioni attesi, in calo rispetto ai 6,9 milioni del mese precedente. US100 (D1) Fonte: xStation5 Il prezzo dell’indice ha rotto in modo chiaro e deciso la linea di trend rialzista in vigore da novembre 2025. I venditori hanno assunto il controllo in maniera netta, spingendo le quotazioni al di sotto del supporto di Fibonacci al 38,2% e anche della media mobile esponenziale a 100 periodi (EMA100). La prima area di resistenza rilevante si colloca ora in corrispondenza del livello di Fibonacci al 50%. Se i compratori vogliono arrestare le potenziali ulteriori discese, sarà necessario un rapido ritorno sopra il livello del 38,2% di Fibonacci. In caso contrario, diventa probabile una prosecuzione del ribasso verso il livello del 61,8% di Fibonacci. Company news: Alphabet (GOOGL.US): Le azioni scendono dopo l’annuncio di massivi investimenti in capitale , fino a 185 miliardi di USD nel 2026 . Il titolo perde quasi il 4% .

Le azioni scendono dopo l’annuncio di , fino a . Il titolo perde quasi il . ARM Holdings: Il titolo inizialmente cala dopo gli utili, a causa di previsioni di vendita deboli , soprattutto nel mercato degli smartphone, ma in seguito recupera le perdite. Il prezzo sale di circa il 2% .

Il titolo inizialmente cala dopo gli utili, a causa di , soprattutto nel mercato degli smartphone, ma in seguito recupera le perdite. Il prezzo sale di circa il . Hershey Company: Il conglomerato alimentare ha pubblicato risultati sopra le attese . L’azienda segnala prezzi in aumento , nuove linee di prodotto e consumatori resilienti .

Il conglomerato alimentare ha pubblicato risultati . L’azienda segnala , e consumatori . Qualcomm: Durante la call sugli utili, la società ha fornito previsioni di vendita eccezionalmente deludenti . Il management segnala che i prezzi della memoria sono entrati in una fase di distruzione della domanda , penalizzando il mercato più ampio dei dispositivi elettronici. Le azioni perdono quasi il 10% .

Durante la call sugli utili, la società ha fornito . Il management segnala che i , penalizzando il mercato più ampio dei dispositivi elettronici. Le azioni perdono quasi il . Broadcom: Il produttore di semiconduttori guadagna fino al 4% , grazie ai nuovi piani di CAPEX record annunciati dai colossi tecnologici.

Il produttore di semiconduttori guadagna fino al , grazie ai annunciati dai colossi tecnologici. Carrier Global: Il produttore di soluzioni HVAC ha pubblicato risultati di vendita deboli; il titolo scende di oltre il 6%.

