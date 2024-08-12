US OPEN: KeyCorp recupera il 15%, Hawaiian Electric crolla del 17%

- Gli indici di Wall Street aprono in rialzo
- US2000 lotta vicino alla zona di resistenza di 2.100 punti
- KeyCorp balza sull'investimento di Scotiabank
- Hawaiian Electric crolla dopo aver emesso un avviso di continuità aziendale
Gli indici di Wall Street hanno lanciato le contrattazioni della nuova settimana con pochi cambiamenti, con piccoli guadagni visti al lancio della sessione per i principali indici statunitensi. L'S&P 500 ha aperto circa lo 0,2% in più, il Nasdaq è balzato di oltre lo 0,3% al lancio della sessione e il Dow Jones è salito dello 0,1%. Il Russell 2000 a bassa capitalizzazione è stato il principale ritardatario con un gap di prezzo ribassista di circa lo 0,2% al lancio della sessione.
Il calendario economico per la sessione statunitense di oggi è vuoto, con gli investitori che si preparano per le pubblicazioni macro di alto livello programmate per la parte finale della settimana. Tra queste, il rapporto CPI statunitense per luglio mercoledì e i dati sulle vendite al dettaglio per luglio giovedì. Un punto da notare è che questa volta i dati sull'inflazione PPI (martedì) saranno pubblicati prima dei dati CPI, quindi saranno anche tenuti d'occhio attentamente per suggerimenti prima della pubblicazione chiave del CPI.
Fonte: xStation5
Russell 2000 ha lanciato le contrattazioni odierne con poche modifiche, proprio come altri indici di Wall Street. Dando un'occhiata al grafico dei future Russell 2000 (US2000) all'intervallo D1, possiamo vedere che il tentativo di spingere l'indice sotto i 2.000 punti la scorsa settimana è fallito e US2000 ha iniziato a riprendersi. Tuttavia, la mossa di recupero è stata interrotta dopo che l'indice ha raggiunto la zona di resistenza di 2.100 punti. US2000 rimane nell'area, con i venditori che oggi tentano di lanciare un pullback da lì. Tuttavia, data l'assenza di catalizzatori a breve termine per la mossa più grande, l'indice potrebbe continuare a essere scambiato vicino al segno di 2.100 punti fino a mercoledì, quando il rapporto sull'inflazione CPI degli Stati Uniti per luglio verrà pubblicato alle 13:30 BST. Tuttavia, se dovessimo vedere una rottura sopra la suddetta area di 2.100 punti, l'attenzione degli acquirenti potrebbe spostarsi verso l'area di oscillazione di 2.165 punti. D'altro canto, se i venditori mantenessero il controllo, la suddetta area psicologica dei 2.000 punti sarà la prima zona di supporto da tenere d'occhio.
Notizie aziendali
Hawaiian Electric (HE.US) ha lanciato le contrattazioni di oggi con un grande gap di prezzo ribassista. La società ha affermato di aver stimato le perdite derivanti dall'accantonamento stimato di passività, legate agli incendi boschivi a Maui lo scorso anno, a 1,7 miliardi di $ e ha espresso preoccupazioni sulla continuazione della gestione.
Starbucks (SBUX.US) ha lanciato le contrattazioni di oggi in rialzo dopo il rapporto del Wall Street Journal pubblicato venerdì dopo la chiusura della sessione del mercato azionario statunitense. Il WSJ ha riferito che Starboard Value, un noto investitore attivista, ha acquisito una quota della società e desidera che i dirigenti della società adottino misure per aumentare il prezzo delle sue azioni.
KeyCorp (KEY.US) si riprende dopo aver annunciato che Scotiabank ha accettato di acquisire il 14,9% delle azioni della società per circa 2,8 miliardi di $. La quota verrà acquisita tramite l'emissione di nuove azioni al prezzo di 17,17 $ ad azione. Ciò rappresenta un premio di circa il 17,5% rispetto al prezzo di chiusura di KeyCorp del 9 agosto 2024.
JetBlue Airways (JBLU.US) è crollata all'inizio della sessione di cassa di Wall Street di oggi. La società ha annunciato che prevede di vendere oltre 3 miliardi di dollari di debito. JetBlue Airways ha affermato che intende utilizzare i proventi per riacquistare una parte delle sue obbligazioni convertibili senior del 2025 nonché per scopi aziendali generali.
Azioni degli analisti
- Eli Lilly (LLY.US) promosso a "acquista" da Deutsche Bank. Obiettivo di prezzo fissato a $ 1.025,00
KeyCorp (KEY.US) ha lanciato le contrattazioni odierne con un gap di prezzo rialzista di circa il 15%, dopo aver annunciato che Scotiabank acquisirà una quota della società. Le azioni hanno raggiunto il livello più alto da marzo 2023. Fonte: xStation5
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