US OPEN: Mercato vicino ai massimi

L’apertura del mercato statunitense si caratterizza per una bassa volatilità e un range di negoziazione limitato. I compratori stanno chiaramente iniziando a perdere slancio nel tentativo di superare il prossimo livello di resistenza, cosa comprensibile dopo un rialzo di circa il 12% dai minimi locali. I futures sui principali indici (US500, US100) si muovono infatti in un intervallo ristretto di circa lo 0,2%. La stagione delle trimestrali prosegue, con i risultati del settore finanziario che continuano ad arrivare. Sebbene la maggior parte delle banche e delle società di investimento abbia riportato ricavi e utili superiori alle attese, i margini di interesse netto risultano in molti casi più deboli. Questo potrebbe rappresentare un rallentamento temporaneo oppure l’inizio di una fase di indebolimento strutturale. Nonostante le incertezze, il mercato è sostenuto dalle dichiarazioni di Donald Trump, secondo cui la pace nel Golfo Persico sarebbe solo una questione di tempo. Dati macroeconomici:

L’indice Empire State Manufacturing (NY Empire Index) si è attestato a 11, contro aspettative di -0,5 (precedente: -0,2). Nel corso della giornata, gli investitori osserveranno anche: le scorte settimanali di petrolio greggio e distillati

la pubblicazione del cosiddetto “Beige Book”

i flussi netti TIC Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare anche da un intervento di un membro del FOMC, Bowman. US100 (intervallo D1) Il prezzo rimane vicino a una forte area di resistenza intorno ai 26.000 punti. Il mercato potrebbe ora necessitare di una fase di consolidamento prima che sia possibile un breakout sopra i recenti massimi: questa visione è supportata da un RSI chiaramente elevato. Se i compratori vogliono mantenere l’iniziativa, è necessario difendere almeno l’area intorno a 25.800. Un allontanamento dalla resistenza potrebbe invece consentire una correzione più profonda e un ritorno al livello di Fibonacci del 23,6% o addirittura a quello del 38,2%. Fonte: xStation5 Company news: Broadcom (AVGO.US): l’azienda ha annunciato un’espansione della partnership con Meta relativa all’infrastruttura AI. Il titolo è in rialzo di circa il 3% all’apertura.

l’azienda ha annunciato un’espansione della partnership con Meta relativa all’infrastruttura AI. Il titolo è in rialzo di circa il 3% all’apertura. Robinhood (HOOD.US): la piattaforma di trading finanziario sale di oltre il 5% dopo che il regolatore statunitense (SEC) ha rimosso le restrizioni sui depositi minimi per il cosiddetto day trading.

la piattaforma di trading finanziario sale di oltre il 5% dopo che il regolatore statunitense (SEC) ha rimosso le restrizioni sui depositi minimi per il cosiddetto day trading. Cloudflare (NET.US): il titolo è in crescita di circa il 2% dopo una raccomandazione positiva ricevuta dal mercato/analisti.

il titolo è in crescita di circa il 2% dopo una raccomandazione positiva ricevuta dal mercato/analisti. Micron (MU.US): un vicepresidente dell’azienda ha venduto azioni per un valore di 10 milioni di dollari; il titolo scende di circa il 2%.

un vicepresidente dell’azienda ha venduto azioni per un valore di 10 milioni di dollari; il titolo scende di circa il 2%. Rigetti Computing (RGTI.US): le pubblicazioni di Nvidia su nuovi modelli focalizzati sull’avanzamento del quantum computing stanno sostenendo le aziende del settore. Il titolo è in rialzo di oltre il 4%.

le pubblicazioni di Nvidia su nuovi modelli focalizzati sull’avanzamento del quantum computing stanno sostenendo le aziende del settore. Il titolo è in rialzo di oltre il 4%. Snap (SNAP.US): l’azienda ha annunciato licenziamenti che coinvolgono il 16% della forza lavoro. Nonostante ciò, il titolo è in rialzo di circa il 7% nel pre-market.

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