US Open: Powell nei guai, Wall Street in rosso

All’apertura della sessione di Wall Street, il Dow Jones Industrial Average scende dello 0,5%, l’S&P 500 perde lo 0,2% e il Nasdaq Composite dello 0,1%, riflettendo la crescente incertezza degli investitori in un contesto di tensioni politiche in aumento attorno alla Federal Reserve. Durante il fine settimana, i procuratori federali statunitensi hanno avviato un’indagine penale sul presidente della Fed, Jerome Powell, riguardo al progetto di ristrutturazione della sede della banca e alla sua testimonianza al Senato. Il Dipartimento di Giustizia ha emesso citazioni per la grand jury e ha ipotizzato la possibilità di accuse, un evento senza precedenti nella storia moderna della Fed. Powell ha negato le accuse, definendole un attacco motivato politicamente volto a esercitare pressione sulla banca centrale per ridurre più rapidamente i tassi di interesse, come richiesto dall’amministrazione del presidente Donald Trump.
I cali delle azioni sono guidati dalle preoccupazioni degli investitori sull’indipendenza della Fed e sul possibile aumento del rischio e della volatilità nella politica monetaria. La pressione politica sulla banca centrale potrebbe influenzare le decisioni sui tassi d’interesse, i costi di finanziamento e la stabilità complessiva dell’economia statunitense, aumentando l’incertezza sia nel breve sia nel lungo periodo.
Fonte: xStation5
I futures sull’US500 (S&P 500) scendono oggi in un contesto di crescenti tensioni tra il presidente Trump e la Federal Reserve. I mercati temono un’escalation del conflitto e l’incertezza sulle future decisioni della Fed, che potrebbero influenzare i tassi di interesse, i costi del credito e la stabilità dell’economia statunitense.
Fonte: xStation5
Company News:
- Le azioni di Beam Therapeutics (BEAM.US) sono in rialzo di circa il 20% dopo l’annuncio dei progressi nello sviluppo di terapie genetiche di precisione e la presentazione dei piani strategici della società per il 2026. L’azienda ha evidenziato i risultati recenti nelle malattie genetiche mirate al fegato e in ematologia, ha illustrato le priorità strategiche per l’anno e ha esteso il runway di finanziamento previsto fino al 2029. È in corso anche l’espansione del portafoglio di malattie genetiche mirate al fegato, con un nuovo programma che sarà annunciato nella prima metà del 2026.
- Le azioni di Birkenstock (BIRK.US) sono in rialzo di oltre il 2% dopo i ricavi preliminari del primo trimestre fiscale 2026 pari a 402 milioni di euro, in aumento dell’11,1% su base annua su base riportata e del 17,8% a cambi costanti. La società pubblicherà i risultati completi il 12 febbraio.
- Le azioni di UnitedHealth Group (UNH.US) sono in calo di quasi il 2% dopo che un comitato del Senato ha rilevato che la società aveva impiegato “tattiche aggressive” per aumentare i pagamenti federali nel programma Medicare Advantage. L’azienda nega alcune delle accuse.
