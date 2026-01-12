US Open: Powell nei guai, Wall Street in rosso

All’apertura della sessione di Wall Street, il Dow Jones Industrial Average scende dello 0,5%, l’S&P 500 perde lo 0,2% e il Nasdaq Composite dello 0,1%, riflettendo la crescente incertezza degli investitori in un contesto di tensioni politiche in aumento attorno alla Federal Reserve. Durante il fine settimana, i procuratori federali statunitensi hanno avviato un’indagine penale sul presidente della Fed, Jerome Powell, riguardo al progetto di ristrutturazione della sede della banca e alla sua testimonianza al Senato. Il Dipartimento di Giustizia ha emesso citazioni per la grand jury e ha ipotizzato la possibilità di accuse, un evento senza precedenti nella storia moderna della Fed. Powell ha negato le accuse, definendole un attacco motivato politicamente volto a esercitare pressione sulla banca centrale per ridurre più rapidamente i tassi di interesse, come richiesto dall’amministrazione del presidente Donald Trump.

I cali delle azioni sono guidati dalle preoccupazioni degli investitori sull’indipendenza della Fed e sul possibile aumento del rischio e della volatilità nella politica monetaria. La pressione politica sulla banca centrale potrebbe influenzare le decisioni sui tassi d’interesse, i costi di finanziamento e la stabilità complessiva dell’economia statunitense, aumentando l’incertezza sia nel breve sia nel lungo periodo.

I futures sull’US500 (S&P 500) scendono oggi in un contesto di crescenti tensioni tra il presidente Trump e la Federal Reserve. I mercati temono un’escalation del conflitto e l’incertezza sulle future decisioni della Fed, che potrebbero influenzare i tassi di interesse, i costi del credito e la stabilità dell’economia statunitense.

