US Open: Settimana delle tre forze. L'intelligenza artificiale iraniana e la Fed mettono alla prova i mercati!

Wall Street si avvia verso l’ultimo lunedì del mese, che coincide anche con l’inizio di una settimana caratterizzata da elevata sensibilità dei mercati. Allo stesso tempo, stanno convergendo tre fattori chiave: la situazione geopolitica legata all’Iran, le attese sugli utili delle maggiori società tecnologiche e la riunione della Federal Reserve prevista per mercoledì. Una combinazione di questo tipo normalmente non genera un unico driver dominante, ma piuttosto un contesto in cui i mercati reagiscono più rapidamente alle nuove informazioni e mostrano una tolleranza significativamente minore agli scostamenti tra aspettative e dati effettivi.

Il fattore più immediato resta la situazione relativa all’Iran, dove emergono indiscrezioni su possibili tentativi di de-escalation. I media riportano proposte che potrebbero includere un temporaneo allentamento del conflitto e il rinvio di negoziati più diretti sul nucleare in cambio della riapertura dello Stretto di Hormuz. Qualsiasi segnale di stabilizzazione o di escalation ha un impatto diretto sui prezzi delle materie prime e sul sentiment generale legato al rischio geopolitico, traducendosi in movimenti di breve termine sui mercati finanziari.

Il secondo focus principale riguarda gli utili delle maggiori società tecnologiche, che attualmente rappresentano il principale motore del sentiment azionario. Questa settimana pubblicheranno i risultati Microsoft, Meta, Amazon e Google. Le aspettative sul settore sono estremamente elevate, poiché gli investitori non guardano più soltanto al superamento delle stime sugli utili, ma soprattutto al fatto che il ritmo di crescita confermi la narrativa legata all’intelligenza artificiale. Secondo il consenso, il comparto tecnologico dovrebbe registrare una crescita molto forte dei profitti, nettamente superiore al resto del mercato, insieme a una continua espansione dei ricavi e a un miglioramento dei margini, nonostante i massicci investimenti nelle infrastrutture AI. In un contesto simile, anche risultati solidi potrebbero non bastare se non allineati alle aspettative elevate, mentre eventuali delusioni potrebbero innescare bruschi aggiustamenti delle valutazioni.

Il terzo grande fattore che influenza il sentiment è la riunione della Federal Reserve di mercoledì. Decisioni e comunicazioni della Fed incidono direttamente sulle condizioni finanziarie globali, poiché determinano il costo del capitale e le aspettative sulla futura politica monetaria. La domanda chiave in questa fase è se la banca centrale manterrà un atteggiamento prudente su inflazione e crescita economica oppure segnalerà maggiore flessibilità per il futuro. Per il settore tecnologico, particolarmente sensibile ai tassi d’interesse, anche lievi cambiamenti di tono possono avere un impatto rilevante sulle valutazioni.

Nel complesso, si profila una settimana in cui tre forze indipendenti agiscono contemporaneamente sui mercati. Da un lato, il rischio geopolitico legato all’Iran influenza prezzi delle materie prime e propensione al rischio. Dall’altro, la stagione delle trimestrali delle big tech mette alla prova la credibilità della narrativa di crescita legata all’intelligenza artificiale. Il terzo elemento è rappresentato dalla politica della Federal Reserve, che incide sulla valutazione degli asset globali attraverso il costo del denaro. In un contesto del genere, è improbabile che i mercati si muovano in una sola direzione; più verosimilmente reagiranno in modo dinamico al mutare delle aspettative, con volatilità guidata più dall’interpretazione delle informazioni che dai dati stessi.

Fonte: xStation5

I future sull’US 500 sono in leggero calo oggi, con i mercati che mostrano cautela nonostante una stagione delle trimestrali relativamente solida continui a sostenere un quadro generalmente positivo per l’azionario. Gli investitori stanno riducendo moderatamente l’esposizione in vista di mercoledì, quando verranno pubblicati i risultati di importanti società tecnologiche come Microsoft, Meta, Amazon e Google, insieme alla decisione della Federal Reserve. Di conseguenza, prevale un atteggiamento attendista e il sentiment di breve termine resta leggermente difensivo.

Fonte: xStation5

Company news

Microsoft (MSFT.US) è in calo dopo indiscrezioni secondo cui OpenAI starebbe ristrutturando i termini della partnership e Microsoft non beneficerebbe più di un accordo di revenue sharing sulle attività di OpenAI. In precedenza, questo meccanismo rappresentava uno dei principali vantaggi finanziari che Microsoft traeva dalla crescita di OpenAI. Il mercato ha interpretato la notizia come una parziale riduzione del beneficio economico diretto che Microsoft riceve dal boom dell’intelligenza artificiale, sebbene la partnership complessiva tra le due aziende resti molto stretta.

Domino’s Pizza (DPZ.US) è in ribasso dopo risultati del primo trimestre 2026 deludenti, soprattutto sul fronte delle vendite comparabili nei punti vendita esistenti, risultate inferiori alle attese del mercato. Il dato è stato interpretato come un segnale di domanda dei consumatori più debole. La maggiore delusione è arrivata dal mercato statunitense, insieme a una performance internazionale leggermente più debole del previsto.

Verizon (VZ.US) è in rialzo dopo aver sorpreso il mercato con un saldo positivo di nuovi abbonati wireless. Nel primo trimestre 2026, la società ha aggiunto circa 55.000 clienti postpaid contro attese che indicavano un calo. Verizon ha inoltre alzato la guidance sugli utili per l’intero 2026, elemento interpretato dagli investitori come segnale di miglioramento del trend operativo e di efficacia della strategia promozionale.

Supermicro (SMCI.US) ha annunciato l’apertura del suo più grande campus di sempre nella Silicon Valley, progettato per accelerare la consegna delle infrastrutture di nuova generazione per data center dedicati all’AI. L’espansione dovrebbe aumentare significativamente la capacità produttiva e di integrazione dell’azienda nei server e nei sistemi per l’intelligenza artificiale.

Alphabet (GOOGL.US) è sotto i riflettori dopo indiscrezioni secondo cui potrebbe collaborare con MediaTek nella produzione dei chip TPU di ottava generazione.