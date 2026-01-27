US Open: US500 vicino ai massimi storici 📈 Le azioni UnitedHealth crollano del 17%, Micron e RTX Corp guadagnano

Il mercato azionario statunitense sta registrando rialzi all’inizio della sessione di martedì, con gli investitori che si stanno posizionando gradualmente in vista della decisione della Fed di domani e della conferenza stampa di Jerome Powell. Questo evento potrebbe innescare un certo rimescolamento nelle posizioni sugli indici e sul dollaro.

Sul fronte macroeconomico, il dato principale di oggi è l’indice Conference Board, che offrirà una nuova lettura sul sentiment dei consumatori statunitensi.

I dati sul mercato immobiliare USA di questa mattina hanno sorpreso al rialzo: i prezzi delle case sono aumentati dello 0,6% mese su mese, rispetto allo 0,3% atteso e allo 0,4% precedente, mentre i prezzi nelle 20 principali aree metropolitane USA sono saliti dell’1,4% anno su anno, rispetto all’1,2% atteso e all’1,3% precedente.

Inoltre, la variazione settimanale dell’occupazione ADP è stata di 7,5 mila posti di lavoro, rispetto agli 8 mila precedenti.

L’US500 sta spingendo verso il livello 7.000, un’area che a dicembre aveva innescato due impulsi ribassisti.

Fonte: xStation5

Le azioni UnitedHealth sono in calo di oltre il 17%, ma il sentiment generale del mercato è sostenuto dalla forza del Big Tech. In rialzo Apple, Amazon, Alphabet, Meta Platforms e Nvidia, insieme a società della catena di approvvigionamento dei semiconduttori come Micron e Lam Research, e a player della cybersecurity come Cloudflare.

Fonte: xStation5

Notizie sul mercato azionario USA

Oggi le azioni statunitensi mostrano una chiara selettività settoriale, con il settore sanitario come principale fonte di pressione. Le assicurazioni sanitarie scivolano dopo che gli Stati Uniti hanno proposto di mantenere invariati i pagamenti ai piani Medicare privati per il prossimo anno. Gli investitori si aspettavano aumenti a una cifra media, quindi la reazione del mercato è stata marcata. Humana (HUM.US) perde circa il 15%, UnitedHealth (UNH.US) cala del 17%, e CVS Health (CVS.US) scende del 13%. A peggiorare il tono negativo, UnitedHealth ha dichiarato di prevedere un calo dei ricavi nel 2026, il che segnerebbe la prima contrazione annuale in oltre tre decenni.

Nel settore hospitality software, Agilysys (AGYS.US) perde il 12% dopo aver riportato EPS rettificato del terzo trimestre fiscale inferiore alle aspettative, un tipico ribilanciamento quando i risultati non giustificano la valutazione.

Le compagnie aeree mostrano risultati misti: American Airlines (AAL.US) sale di circa il 3% dopo i risultati del quarto trimestre, mentre JetBlue (JBLU.US) scende del 3% dopo aver riportato una perdita superiore alle attese, evidenziando le difficoltà del segmento premium.

Nel settore AI e infrastrutture cloud, CoreWeave (CRWV.US) guadagna il 4%, estendendo il rally di lunedì dopo che Nvidia ha investito ulteriori 2 miliardi di dollari nella società. A seguito della notizia, Deutsche Bank ha promosso il titolo a Buy, sostenendo il sentiment nel comparto delle infrastrutture AI.

Sanmina (SANM.US) figura tra i principali ritardatari, in calo dell’8% dopo previsioni di ricavi per il secondo trimestre inferiori al consenso. Nel settore logistica, United Parcel Service (UPS.US) sale del 3% dopo aver previsto vendite annuali superiori alle attese di Wall Street, continuando il piano di rimuovere volumi di pacchi meno redditizi dalla rete.

Nel settore auto, General Motors (GM.US) guadagna circa il 4% dopo aver indicato una crescita dell’utile fino a 2 miliardi di dollari quest’anno e segnalato un dividendo più elevato e buyback.

Nel settore difesa, Northrop Grumman (NOC.US) scende dell’1% dopo aver rilasciato previsioni di EPS rettificato annuale inferiori al consenso, mentre la piccola società spaziale Redwire (RDW.US) sale del 15% dopo aver vinto un contratto legato a un programma di difesa missilistica statunitense. Il più grande appaltatore della difesa USA, RTX Corp. (RTX.US; ex Raytheon Corp), guadagna circa il 3% dopo aver superato le aspettative sugli EPS rettificati del quarto trimestre.

Fonte: xStation5